Rückraumspielerin kehrt zum SV Union Halle-Neustadt zurück

Lea Gruber wechselt vom schwedischen Erstligisten Kristianstad HK. Die Rückraumspielerin war bereits von 2019 bis 2022 beim SV Union Halle-Neustadt und unterschrieb nun einen zweijährigen Vertrag beim Verein.

Bei den Wildcats unterschrieb die 27-Jährige einen zweijährigen Vertrag für die 1. und 2. Bun- desliga. Die Freude über den Transfer ist auch bei den Verantwortlichen aus dem sportlichen Bereich groß. "Lea ist eine großartige Persönlichkeit. Sie hat viel Erfahrung, kann sowohl im In- nenblock als auch auf der halben Position ausgezeichnet verteidigen und ist auch im Angriff eine starke Spielerin. Sie wird in unserer jungen Mannschaft zu den Führungsspielerinnen gehören und mit ihrer Einstellung als Vorbild vorangehen", so Trainer Till Wichers. Auch Sportdirektor Jan-Henning Himborn bescheinigt der Neuverpflichtung eine "hervorragende handballerische Fähigkeit und Persönlichkeit".

In der laufenden Saison erzielte Lea Gruber in 19 Spielen insgesamt 60 Toren und hat somit auch ihre schwere Verletzung aus dem Frühjahr 2022 im Trikot der Wildcats gut weggesteckt. "Die zwei Jahre in Schweden waren wunderschön und eine positive Erfahrung. Ein anderes Ligasystem, andere Gegner, anderes Training und natürlich auch die Fremdsprache war ein Mehrwert in meiner Karriere. Diese Erfahrung möchte ich nicht missen".