Rückraum-Ass Larsen verlängert in Flensburg

Mads Mensah Larsen und die SG Flensburg-Handewitt haben sich auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung verständigt. Das Arbeitspapier des Olympiasiegers gilt nunmehr bis 2024.

Ist auch über die laufende Saison hinaus für Flensburg am Ball: Mads Mensah Larsen. imago images/pmk

Der dreimalige deutsche Meister gab die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem dänischen Nationalspieler, der im Sommer 2020 von den Rhein-Neckar Löwen nach Flensburg gewechselt war, am Dienstag bekannt.

"Mads ist ein absoluter Vollprofi. Die tägliche Arbeit mit ihm macht mir sehr großen Spaß. Er ist schnell in Flensburg angekommen und hat sich perfekt in unsere Spielidee und in die Mannschaft eingefunden", sagt Trainer Maik Machulla auf der vereinseigenen Website über den Rückraumspieler, der 2016 Olympia-Gold gewann und mit Dänemark zweimal Weltmeister wurde: "Dass wir einen Spieler von seinem Format, mit seiner Präsenz und Erfahrung weiterhin von unserem Weg begeistern können, macht mich sehr stolz."



Für Larsen war die Entscheidung, weiterhin im Flensburger Trikot aufzulaufen, aufgrund guter Gespräche und auch der Nähe zu seinem Heimatland sehr schnell klar. "Meine Familie und ich fühlen uns hier sehr wohl und wir haben uns sehr schnell eingelebt. Mit dieser tollen und erfolgshungrigen Mannschaft haben wir gemeinsam noch viel vor. Ich freue mich auf die kommenden Jahre", sagte der 30-jährige Leistungsträger.