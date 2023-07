Rückkehrer Terodde: "Hamburg hat es am Ende verdient"

Acht Tore bekamen die Zuschauer beim Auftaktspiel zwischen dem Hamburger SV und dem FC Schalke 04 zu sehen - "nur" drei davon schossen die am Ende mit leeren Händen dastehenden Schalker. Einen königsblauen Lichtblick machte Simon Terodde dennoch aus.

Bei acht Treffern in rund 99 Zweitligaminuten ist es ja beinahe ein Naturgesetz, dass auch Simon Terodde, seines Zeichens Rekordtorschütze der 2. Bundesliga, einen Treffer erzielt. Bis zur 66. Minute dauerte es, dann traf der Schalker, der in der Saison 2020/21 noch für den HSV auf Torejagd gegangen war. Von seiner ehemaligen Wirkungsstätte kehrte er nun aber mit leeren Händen zurück, das bessere Ende eines wilden Auftaktspiels in die neue Saison gehörte den Hamburgern.

"Es ist genauso eingetreten, wie ich es erwartet habe", sagte Terodde nach dem Schlusspfiff bei "Sky" und sprach vom "Hexenkessel in Hamburg". Von Beginn an spielten beide Mannschaften, die als Favoriten für den Aufstieg gehandelt werden, mit offenem Visier. Der Absteiger aus Gelsenkirchen wusste mit Effizienz zu überzeugen, setzte immer wieder gefährliche und häufig erfolgreiche Nadelstiche gegen das Anrennen der Hamburger, die vergangene Saison erneut den Aufstieg in der Relegation verpasst hatten.

Reis bemängelt das Spiel mit und gegen den Ball

Heute schossen die Hamburger mehr Tore als die Schalker, diese platte Erfolgsformel des Fußballs beschreibt das Spielgeschehen recht präzise angesichts der zahlreichen Wendungen: Zweimal kam S04 nach einem Rückstand zurück, zur Pause führten die Gäste gar. Als sie die Schlussphase allerdings zu zehnt bestreiten mussten, setzte sich der HSV durch. "Wir hätten den Punkt gerne mitgenommen", so Terodde. "Aber Hamburg hat es am Ende verdient."

"Insgesamt waren die Spielanteile klar beim HSV", sagte der Schalker Kapitän, der die Spielstärke des Gegners ebenso hervorhob wie sein Trainer Thomas Reis. Letzterer bemängelte in diesem Zuge: "Wir sind mit den Leuten nicht mitgerückt und deshalb war es einfach, viele Torchancen zu kreieren." Auch der eigene Aufbau habe dem Schalker Trainer missfallen, "da waren wir nicht mutig genug".

Er hat schon sehr fiese Körper-Moves drauf. Thomas Reis über Assan Ouedraogo

Lobend hob Terodde die Comeback-Qualitäten seiner Mannschaft hervor: "Ich bin extrem stolz, wie wir zurückgekommen sind." Einig war er sich darüber hinaus mit seinem Trainer im Lob für Assan Ouedraogo: Der 17-jährige Debütant hatte sich in seinem ersten Spiel direkt als Torschütze empfohlen. "Er hat das bestätigt, was er im Training gezeigt hat. Ein guter Junge aus der Knappenschmiede, der uns extrem weiterhelfen wird. Den bauen wir weiter auf, er war heute sicherlich ein Lichtblick", so Terodde.

Reis hatte auf die "Unbekümmertheit" gesetzt, die er mit Ouedraogo ins Spiel brachte. "Er hat schon sehr fiese Körper-Moves drauf", sagte er mit Blick auf die Wendigkeit, die der Youngster bei seinem ersten Auftritt gezeigt hatte - bestimmt nicht zum letzten Mal in dieser Saison.