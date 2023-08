Rückkehrer Philipp: 2024 soll Freiburgs Kaufpflicht greifen

Das Freiburger Personalpuzzle könnte bereits komplett sein. Dank Maximilian Philipp, dessen Wechsel auch perspektivisch angelegt ist.

Vermeldet wurde im Zusammenhang mit der Rückkehr von Maximilian Philipp (29) zum SC Freiburg bislang nur eine einjährige Leihe. Sowohl vom abgebenden VfL Wolfsburg wie vom aufnehmenden Sportclub. Tatsächlich ist der Angreifer aber an die ehemalige Wirkungsstätte gekommen, um länger zu bleiben. Nach kicker-Informationen greift ab einer bestimmten Zahl von Einsätzen im Sommer 2024, ein Jahr vor Philipps Vertragsende bei den Wölfen, eine Kaufpflicht für die Breisgauer.

"Gute Balance" - sind die Planungen schon abgeschlossen?

Von den Verantwortlichen werden solche Vertragsinhalte bekanntlich nicht kommentiert. Dafür lässt SC-Sportdirektor Klemens Hartenbach im Gespräch mit dem kicker durchblicken, dass die Personalplanungen bezogen auf die laufende Transferperiode schon abgeschlossen sein könnten. "Aus meiner Sicht haben wir nach der Verpflichtung von Maximilian Philipp eine gute Balance im Kader", erklärt der 58-Jährige. "Dazu gehört beim SC Freiburg auch immer, dass wir darauf schauen sollten, unseren jungen Spielern, die an der Schwelle stehen, eine realistische Chance zu bieten, sich einen Platz zu erkämpfen."

Den Kader zu überladen, wäre der falsche Ansatz. Klemens Hartenbach

Also beispielsweise Akteuren wie dem in der Vorbereitung überzeugenden Linksverteidiger Jordy Makengo (22, noch ohne Bundesliga-Einsatz) oder den schon etablierteren Merlin Röhl (21), Yannik Keitel (23), Kiliann Sildillia (21) bzw. konkret auf die Offensive bezogen Noah Weißhaupt (21). "Trotzdem", so Hartenbachs Einschränkung, "legen wir natürlich nicht die Hände in den Schoß, sondern halten Augen und Ohren offen und sind auch weiterhin in Gesprächen." Aber: "Den Kader zu überladen", wäre aus oben genannten Gründen "der falsche Ansatz".