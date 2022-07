Rückkehrer Morey sprüht vor "Energie und Euphorie"

Die Augen der 1500 BVB-Fans waren beim öffentlichen Training am Montag hauptsächlich auf die Neuzugänge gerichtet. Doch ein lange fehlender Spieler stand im Blickpunkt: Mateu Morey mischte mit. Der Spanier sprüht laut Trainer Edin Terzic vor "Energie und Euphorie".

Den 1. Mai 2021 wird Mateu Morey wohl nicht mehr vergessen. Damals verletzte sich der junge Rechtsverteidiger von Borussia Dortmund im DFB-Pokalspiel gegen Holstein Kiel so schwer am Knie, dass er danach mehr als ein Jahr pausieren musste.

Inzwischen nähert sich die Leidenszeit des in Dortmund extrem beliebten 22-Jährigen, der bemerkenswert reif mit seiner Situation umging, dem Ende entgegen. In der öffentlichen Trainingseinheit des BVB am Montag mischte der Spanier voll mit. Zur Freude nicht nur vom neuen Trainer Edin Terzic, der mit Morey schon in seiner Zeit als Interimscoach des BVB vertrauensvoll zusammenarbeitete. "Mateu", sagt der 39-Jährige, "sprüht vor Energie und Euphorie. Er möchte am liebsten sofort loslegen."

Die Nummer musst du erstmal verarbeiten. Edin Terzic über Mateu Morey

Am Montag tat er das mit vollem Eifer. Von Scheu oder Zurückhaltung keine Spur - trotz der Schwere seiner Verletzung und der Länge seines Ausfalls. "Die Nummer", blickt Terzic zurück, "musst du erst mal verarbeiten, so dass man ohne Angst in den Zweikampf und ohne Angst in den Kopfball geht. Da macht er einen hervorragenden Eindruck." Es ist nicht Morey, der sich bremst. "Da sind eher wir diejenigen, die etwas bremsen müssen", sagt Terzic.

Fit sei der Spanier zwar, aber es gehe neben der eigentlichen Fitness, an der Morey in der Reha ausreichend arbeiten konnte, auch um Stabilität, "körperlich und mental". Es gelte darum für alle Beteiligten, einen Mittelweg zu finden: "Lieber noch den einen oder anderen Tag mehr Sicherheit, um dann gewissenhaft in die Saison zu gehen", beschreibt Terzic den Plan mit dem U-17-Europameister von 2017.

Perspektivisch soll sich Morey wieder mit Thomas Meunier, seinem deutlich erfahreneren Konkurrenten auf der Rechtsverteidigerposition, messen. Dass er dazu vor seiner schweren Verletzung - die nicht die erste in seiner noch jungen Karriere war - in der Lage war, bewies er unter Terzic in der Rückrunde 2020/21, als er bis zum verhängnisvollen Pokalspiel gegen Kiel regelmäßig zum Einsatz kam.