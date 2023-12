Rückkehrer Letsch und die Gänsehaut

Am Samstag startet an der Castroper Straße die nächste Mission Heimsieg. Gegen Wolfsburg hat Bochums Trainer Thomas Letsch sogar ein Luxusproblem im Mittelfeld.

Vor dem 13. Spieltag ist der VfL Bochum der einzige Bundesligist, der daheim noch nicht gewonnen hat. Komplett enttäuscht aber hat der VfL an der Castroper Straße bisher nicht: Zum Beispiel bei den Unentschieden gegen Dortmund und Frankfurt überzeugte die Mannschaft, stand allerdings auch etwa beim 1:3 gegen Borussia Mönchengladbach ziemlich neben sich.

Rechtzeitig zum Spiel gegen Wolfsburg entspannt sich die personelle Lage. Zurück ist nicht nur Cheftrainer Thomas Letsch, der unter der Woche wegen Erkältung pausierte und nun seinen Vertrag bis 2026 verlängerte; insgesamt war es ziemlich voll auf dem Trainingsplatz.

"Wir hatten einige Sorgen wegen Spielern, die erkältet waren, aber praktisch alle sind zurück", berichtet Letsch. Pausieren muss nur Verteidiger Noah Loosli, den Hüftbeschwerden plagen, sowie Jordi Osei-Tutu, der allerdings ohnehin nicht für den Kader vorgesehen war.

Bero auf Anhieb wieder in der Startelf?

Weil auch Matus Bero im Training weitere Fortschritte macht, steht Letsch nun vor der großen Frage, wie er sein Mittelfeld aufstellt. Nach den gezeigten Leistungen zu Saisonbeginn müsste Bero auf Anhieb wieder zur Startelf gehören, wenn es seine körperlicher Fitness zulässt.

Der Slowake, der wegen einer Knieverletzung zwei Monate lang aussetzte, gefiel als Dauerläufer und Verbindungsmann zwischen Offensive und Defensive, zweikampfstark und robust. Gesetzt aber ist natürlich Kapitän Anthony Losilla, dazu der kreative Kopf, Kevin Stöger, und auch Patrick Osterhage, der zuletzt gegen Köln und in Heidenheim überzeugte, dürfte seinen Platz behalten.

Muss Daschner weichen?

Schwach spielte dagegen Lukas Daschner, dem gegen Köln sein erstes Bundesligator gelang, der in Heidenheim aber so gut wie gar nichts zu Stande brachte. Seinen Platz also könnte Bero übernehmen, was nicht heißen muss, dass der VfL insgesamt defensiver ins Rennen geht.

"Hinten nicht vogelwild werden"

"Wir haben ein Heimspiel, und wir wollen gewinnen. So werden wir die Partie am Samstag auch angehen", so Letsch. "Es geht um die Balance zwischen Offensive und Defensive und natürlich darum, hinten nicht vogelwild zu werden."

In der vorigen Saison unterlag Bochum den Wölfen zweimal glatt, auswärts mit 0:4, in Bochum mit 1:5, aber gerade diese Partie hat Bochums Cheftrainer wegen der Begleitumstände noch in guter Erinnerung.

"Es war zwar eine klare Niederlage, aber da haben wir uns unter Wert verkauft", so Letsch. "Und ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich an die Reaktion der Fans bei diesem Spiel zurückdenke." Die Bochumer Anhänger bemühten sich nach Kräften, die Mannschaft wieder aufzurichten, "sie haben uns Mut gemacht, das war mit entscheidend für den späteren Klassenerhalt", schwärmt Letsch.

Nun gilt es schleunigst, mit Hilfe der eigenen Fans am Samstag die mäßige Punktebilanz in eigener Umgebung zu verbessern. Denn erstmals startete Bochum in eine Bundesligasaison mit fünf sieglosen Heimspielen. Andererseits: Aktuell ist der VfL erstmals unter Thomas Letsch seit vier Spielen am Stück ungeschlagen.