Rückkehrer Farke: "Ich bin den Jungs auf den Keks gegangen"

Daniel Farke ist zurück. Gladbachs Cheftrainer hat die Isolation nach dem positiven Coronatest vom Wochenende verlassen und wird gegen den 1. FC Köln auf der Bank sitzen. Der Auftrag ist für Sonntag ist klar.

Es soll endlich wieder Grund zum Jubeln geben gegen den 1. FC Köln. Mit einem Sieg wollen die Fohlen am Sonntag die Negativserie von drei Derby-Niederlagen hintereinander beenden. "Wir wissen, dass wir Wiedergutmachungspotenzial haben. Die letzten Duelle waren nicht so erfolgreich", sagte Farke auf der Pressekonferenz am Freitag und kündigte an: "Wir wollen unseren Fans eine positive Leistung und vor allem ein positives Ergebnis schenken. Das wäre wunderschön."

Mit einer Mischung aus Spannung und Vorfreude geht Farke sein erstes rheinisches Derby an. Rechtzeitig vor dem Spiel gegen die Kölner konnte er nach einem negativen Corona-Testergebnis die häusliche Isolation verlassen und am Freitag wieder die Trainingsleitung auf dem Platz übernehmen.

"Es ist alles gut, ich hatte nur die ersten ein, zwei Tage Symptome. Seit Mittwoch sind alle Tests negativ", erklärte der VfL-Coach, der über Telefon und Videoschaltungen "vom Sofa aus" offenbar eine Art Standleitung in den Borussia-Park unterhielt. Besonders zu seinem Trainerteam. "Ich habe die Jungs ständig angerufen und bin ihnen auf den Keks gegangen. Dabei hatten sie eigentlich genug zu tun", sagte Farke mit einem Grinsen im Gesicht. "Die konkrete Gegnervorbereitung", so der 45-Jährige weiter, "geht aber erst in den letzten zwei Tagen vor dem Spiel so richtig los. Von daher ist es wichtig, dass ich jetzt wieder dabei bin."

Farke weiß: "Für unseren Klub, für unsere Fans ist es mit das wichtigste Spiel im ganzen Jahr. Da sind Emotionalität und Brisanz gegeben." Und er stellt sich auf eine intensive Auseinandersetzung ein. "Die Kölner Mannschaft ist schwer zu schlagen. Auch gestern gegen Partizan Belgrad hätte sie es gefühlt anders gestalten können als mit einer Niederlage. Köln spielt immer mit Intensität und Energie, mit viel Kampfgeist und Laufbereitschaft", unterstrich Farke. "Es wird keine einfache Aufgabe. Aber wenn es einfach wäre, so ein Derby zu gewinnen, wäre es auch langweilig. Wir freuen uns auf das Spiel und sind hochmotiviert."

Plea wieder ein Thema

Personell kann Farke bis auf die Langzeitverletzten Florian Neuhaus, Ko Itakura und Hannes Wolf aus dem Vollen schöpfen. Youngster Yvandro Borges Sanches, der beim 1:5 in Bremen mit Oberschenkelproblemen ausgefallen war, steht zur Verfügung und könnte als Offensivoption in den Kader rücken. Alassane Plea ist nach auskuriertem Muskelfaserriss und der ersten vollen Trainingswoche in den Beinen "ein Thema für das Spiel", so der Trainer. In Bremen saß der Angreifer zwar auf der Bank, kam aber noch nicht zum Einsatz.

Sportdirektor Roland Virkus warb am Freitag noch einmal für ein friedliches Derby. "Mein Appell: Gewalt im Stadion und außerhalb des Stadions, das geht nicht und hat beim Fußball nichts zu suchen."