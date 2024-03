Rückkehrer Burkardt: Gladbach-Tor "hat einen Knacks gegeben"

Zwei Tage vor dem Spiel erklärte Bo Henriksen Jonathan Burkardt, dass er großes Vertrauen in ihn setzt. Der Mainzer Stürmer zahlte es sogleich mit seinem zweiten Saisontor zurück.

Obwohl Jonathan Burkardt, was die Fitness betrifft, noch nicht bei 100 Prozent ist nach der zweiwöchigen Pause wegen eines Infekts, stand er erstmals bei seinem neuen Trainer Bo Henriksen in der Startelf. Karim Onisiwo rotierte auf die Bank. Die Rechnung ging zunächst auf. Mit einem Sonntagsschuss in der 12. Minute brachte Burkardt den FSV gegen Gladbach in Führung - allerdings reichte es am Ende wieder nur zu einem Unentschieden (1:1).

In der starken ersten Halbzeit verpassten es die Hausherren in der erstmals seit längerem ausverkauften Mewa-Arena, wo sich unter den 33.305 Zuschauern auch geschätzt 8000 Gladbach-Fans befanden, das 2:0 nachzulegen. Rund zehn Minuten nach dem Seitenwechsel fingen sie schließlich den Treffer zum 1:1.

"Gladbach hat mit der ersten Aktion das Tor geschossen, das hat uns einen Knacks gegeben mental, und uns hat ein bisschen der Mut und das Selbstvertrauen gefehlt", betonte Burkardt nach Abpfiff.

Gladbachs Umstellung bereitet Mainz Probleme

Die Chancenverwertung bereitete Mainz in der ersten Halbzeit wieder einmal Probleme, die Systemumstellung von Gladbach direkt nach dem Seitenwechsel trug ihr Übriges dazu bei, dass erneut nicht mehr als ein Zähler heraussprang. "Wir haben einige Zeit benötigt, um uns auf die Dreier-/Fünferkette einstellen", analysierte Sportdirektor Martin Schmidt. Die Folge: Der FSV verlor zu viele Duelle um die zweiten Bälle, was "zum Knackpunkt" wurde, so Burkardt.

Wie viel der Punkt gegen Gladbach wert ist, wird sich beim Sonntagsspiel zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen erweisen. Die gute Laune lässt sich Trainer Henriksen, der nun auf vier Zähler aus drei Spielen zurückblickt, ohnehin nicht vermiesen.

Von seiner Strategie des positiven Denkens rückt der 49-Jährige nicht ab. "Ich bin lieber der Jäger als der Gejagte", sagt er spontan. Im bisherigen Saisonverlauf habe es immer wieder leidvolle Erfahrungen geben, die dazu führen, dass seine Mannschaft nach dem Gladbacher Ausgleichstor sogar "etwas Angst hatte" wieder einmal mit leeren Händen dazustehen - was auch durch die Paraden von Robin Zentner verhindert wurde.