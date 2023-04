Rückkehrer Alaba verrät Lieblingsposition und Lieblingsgegner

In der heißen Saisonphase ist David Alaba für Real Madrid wieder eine Option. Wenn auch wohl nur noch auf einer Position.

Timing spielt schon lange eine Rolle im Spiel des David Alaba, und viel besser könnte das Timing des Österreichers kaum sein. Jetzt, wo die Saisonphase mit dem "großen Druck" beginnt, "den wir bei Real Madrid, dem größten Klub der Welt, aber lieben", ist Alaba nach mehreren Verletzungsrückschlägen wieder fit.

"Inzwischen fühle ich mich sehr gut und selbstbewusst", versicherte der Defensivmann am Dienstagmittag, ehe die Königlichen im Champions-League-Viertelfinale wie schon im Vorjahr auf den FC Chelsea treffen. Das Hinspiel ist am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in Madrid. Die Reihenfolge der Spielstätten ist dieses Jahr also anders.

Bayern oder ManCity? Alaba hat einen Wunsch

Anders ist aber auch der Zustand der Blues, die mal wieder mit einem neuen Trainer - Rückkehrer Frank Lampard - antreten und in der Liga von Patzer zu Patzer stolpern. Ein Selbstläufer? Unterschätzen werde den Titelträger von 2021 in Madrid keiner, so Alaba. "Solche Spiele sind sehr speziell, es wird auf kleine Details ankommen." Und: "In der Champions League kann alles passieren. Dortmund haben sie auch geschlagen."

Wohl nur wenige wissen um die Besonderheiten dieser Spiele so wie der 30 Jahre alte Linksfuß, der vergangene Saison - seiner ersten in Madrid - die Königsklasse in spektakulärer Manier gewonnen hat. Beim Rekordsieger hat der Wahnsinn Methode, Angst flößt den Königlichen kein Gegner ein. So traut sich Alaba sogar schon, sein Wunsch-Halbfinale zu benennen: "Ich drücke Bayern die Daumen (gegen Manchester City, d. Red.), weil ich dort lange Jahre gespielt habe und die Jungs sehr gut kenne."

Die Münchner oder ManCity, beide Alternativen würden auch vom genesenen Österreicher wieder eine Performance erfordern, die er im Achtelfinal-Hinspiel in Liverpool nicht zeigen konnte. Als er verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, war das seinem Team rückblickend sogar entgegengekommen.

An der Anfield Road hatte Alaba allerdings auf der Linksverteidiger-Position gespielt, auf der er vor über zehn Jahren in die Weltklasse aufgestiegen war. Diese Zeiten sind vorbei. "Ich fühle mich innen viel besser", gesteht der 1,80-Meter-Mann. "Dort spiele ich jetzt seit vier Jahren" - spürbar besser als auf der Außenbahn, wie zuletzt beim 4:0-Sieg im Pokal-Clasico.

Gut für Alaba und Real, dass es mit Eduardo Camavinga einen weiteren Allrounder gibt, der in Abwesenheit des normalerweise gesetzten Ferland Mendy Linksverteidiger spielen kann - und sich inzwischen schon richtig gut daran gewöhnt hat.