Johannes Golla bezieht Stellung zu Wechselgerüchten

Die MT Melsungen soll sich Medienmeldungen zu Folge um eine Rückkehr von Johannes Golla bemühen. Der deutsche Nationalspieler hat sich nach dem klaren 34:24-Erfolg der SG Flensburg-Handewitt gegen die MT zu den Spekulationen geäußert.

Johannes Golla will in Flensburg bleiben. Ingrid Anderson-Jensen

"Aktuell gar nichts", meinte Johannes Golla bei Dyn nach dem Spiel auf die Frage, was an den Gerüchten dran ist. Der Nationalspieler ergänzte: "Ich verstehe auch gar nicht, warum das Thema jetzt aufgekommen ist. Ich kriege 50 WhatsApp-Nachrichten und sehe den Grund gar nicht." Der Kreisläufer erklärte, er habe schließlich noch "mindestens zweieinhalb Jahren Vertrag."

Bei Flensburg sieht der Kreisläufer zudem weitere Entwicklungschancen."Man sieht heute, was wir für ein Potential haben. Wenn man sich überlegt, dass Simon Pytlick noch zurückkommt, dann haben wir hier echt noch Riesenpotential und wollen in den kommenden Jahren noch etwas erreichen", begründete Golla, warum ein Abgang aus Flensburg für ihn "aktuell kein Thema" ist.

Auch Allendorf relativiert

Schon in der Halbzeit war auch der MT-Sportdirektor Michael Allendorf zu den Gerüchten befragt worden - und hatte die Spekulationen ebenfalls relativiert. "Du kannst eigentlich die Uhr danach stellen. Jedes Jahr kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo die MT wieder mit Johannes in Verbindung gebracht hat - und das ist halt dieses Jahr im Dezember", erklärte Allendorf am Dyn-Mikrofon.

Allerdings ließ Michal Allendorf auch wissen, dass "Johannes Golla immer ein Thema" in Melsungen ist. "Johannes hat bei uns der Region einen riesengroßen Namen, einen großen Stellenwert. Er hängt immer noch in unserer Talente-WG als riesengroßes Poster in den Zimmern. Deshalb ist er natürlich immer interessant", erläuterte der Ex-Profi mit Blick auf die gemeinsame Vergangenheit. Johannes Golla hatte in Melsungen den Durchbruch zum Bundesliga- und Nationalspieler geschafft.

Allendorf fügte mit Blick auf den Spielort Flensburg im Gespräch mit Dyn allerdings hinzu: "Johannes hat hier einen Vertrag bis 2026. Er muss sich irgendwann mal entscheiden, wo die Reise für ihn hingeht. Ob die Reise hier in Flensburg weitergeht oder ob er was anderes machen will oder ob er irgendwann in die Heimat zurückkommen möchte." Allendorf zeigte sich jedenfalls offen: "Wenn wir das Signal bekommen, dann werde ich auf jeden Fall an mein Telefon gehen und den Anruf entgenehmen und dann können wir über alles sprechen."