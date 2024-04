Rückkehr zum SV Waldhof: Loviso übernimmt neu geschaffene Stelle

Der SV Waldhof Mannheim stellt sich weiter neu auf. Am Mittwoch teilte der Verein mit, dass Anthony Loviso neuer Technischer Leiter Sport des Drittligisten wird.

Zurück in Mannheim: Anthony Loviso. SV Waldhof Mannheim

Anfang März gab es in der Geschäftsführung des SV Waldhof zwei gravierende Veränderungen. So beerbte Jennifer Schäfer den langjährigen Geschäftsführer Markus Kompp, zudem beendeten Mannheim und Sport-Geschäftsführer Tim Schork vorzeitig die Zusammenarbeit. Nun wurde von der SV Waldhof Mannheim 07 Spielbetriebs GmbH mit Anthony Loviso ein neuer Technischer Leiter Sport vorgestellt, der am 16. April seine Arbeit aufnehmen soll.

Loviso ist kein Unbekannter beim SV Waldhof, war er doch von 2018 bis 2020 als Chefscout bei den Mannheimern tätig. Nun besetzt er die neu geschaffene Stelle "als Bindeglied zwischen der Geschäftsführung, dem Trainerteam, dem Staff und der Mannschaft", wie der Verein erklärte.

Der 33-Jährige bringt reichlich Erfahrung mit, arbeitete er doch zuletzt beim CFC Genua als Koordinator Scouting für die Lizenzspielermannschaft und feierte mit den Italienern den Aufstieg in die Serie A. Zudem war er beim SV Sandhausen in der 2. Bundesliga tätig.

"Ich bin schon immer von der Arbeit von Anthony überzeugt gewesen. Ich freue mich daher sehr, dass er nun wieder zurück beim SVW ist und seinen breiten Erfahrungsschatz aus den Stationen in Genua und Sandhausen mit nach Mannheim bringt", begründete Christian Beetz, Aufsichtsratsvorsitzender des SV Waldhof Mannheim 07, die Verpflichtung von Loviso.

"Große Ehre" für den gebürtigen Mannheimer

Für Loviso, der sich gemeinsam mit dem Trainer und der Vereinsspitze auch um den Bereich Kaderplanung kümmern soll, ist es "eine große Ehre, in meiner Heimatstadt solch eine verantwortungsvolle Position einnehmen zu können. Ich bedanke mich bei der Familie Beetz, Jennifer Schäfer und allen Beteiligten für das ausgesprochene Vertrauen. Ich freue mich direkt mit anpacken zu können, um das große Ziel, den Klassenerhalt, zu schaffen."

Da geht es für den Waldhof am kommenden Freitag (19 Uhr, LIVE! bei kicker) zum Kellerduell nach Duisburg. Mit einem Sieg würde Mannheim dem Verbleib in der Liga ein ganzes Stück näherkommen.