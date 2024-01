Rückkehr zu Maccabi Tel Aviv: Baltaxa verlässt Austria Wien

Nach eineinhalb Jahren bei der Wiener Austria kehrt Matan Baltaxa zu seinem ehemaligen Arbeitgeber Maccabi Tel Aviv zurück.

Austria Wien hat Linksverteidiger Matan Baltaxa an Maccabi Tel Aviv abgegeben. Das teilte der aktuelle Tabellenführer der israelischen Liga am Freitag auf seiner Website mit. Demnach unterschrieb der 28-Jährige bei den Hauptstädtern einen Vertrag bis 2025 mit Option auf zwei weitere Jahre.

Baltaxa kehrt somit an seine alte Wirkungsstätte zurück: Der israelisch-polnische Doppelstaatsbürger hatte im Sommer 2017 erstmals ein Arbeitspapier bei Maccabi unterschrieben und nach mehreren Leihen innerhalb der Liga mehr als 50 Pflichtspiele für den Verein absolviert. 2022 folgte der Wechsel nach Wien, wo sich Baltaxa nie wirklich durchsetzen konnte. In der laufenden Saison stand er lediglich achtmal auf dem Feld.

In Israel will Baltaxa nun zu alter Stärke zurückfinden. "Ich freue mich, zu dem Verein zurückzukehren, der mir als erster die Bühne gegeben und mich zu dem gemacht hat, der ich heute bin. Die Ziele von Maccabi sind klar. Ich möchte der Mannschaft helfen, so viele Titel wie möglich zu gewinnen", so der Verteidiger.