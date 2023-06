Rückkehr zu Förderer Titz: Pollersbeck unterschreibt in Magdeburg

Julian Pollersbeck ist zurück in der 2. Bundesliga. Drei Jahre nach seinem Abschied vom Hamburger SV schließt sich die einstige Torwart-Hoffnung dem 1. FC Magdeburg an.

Nach drei Jahren in Frankreich kehrt Julian Pollersbeck in die 2. Bundesliga zurück. IMAGO/PanoramiC

Nach seiner Vertragsauflösung bei Olympique Lyon am Dienstag verkündete der 1. FC Magdeburg den Transfer am Donnerstagabend. Beim FCM trifft Pollersbeck auf Christian Titz, mit dem er bereits während seiner Zeit beim Hamburger SV zusammengearbeitet hatte. "Julian kenne ich aus der Vergangenheit. Mit ihm gewinnen wir einen erfahrenen Torhüter, der auch ein gutes Spielverständnis hat", so Titz über Pollersbeck.

Nach einer vielversprechenden Debüt-Saison beim 1. FC Kaiserslautern 2016/17, als der damals 22-jährige Pollersbeck in 14 Zweitliga-Spielen ohne Gegentor blieb (kicker-Note 3,0), war so mancher Bundesligist am U-21-Nationaltorhüter interessiert, der mit den DFB-Junioren als Stammkeeper im Sommer den EM-Titel einfuhr und seine starke Saison krönte. Nach wochenlangem Poker machte der Hamburger SV das Rennen um den gebürtigen Altöttinger und überwies 3,5 Millionen Euro an den 1. FC Kaiserslautern, der für seine hervorragende Torhüterschule bekannt ist.

Titz beordert Pollersbeck zur Nummer eins beim HSV

Nachdem er einen Großteil der Saison als Ersatzmann von Christian Mathenia auf der Bank verbracht hatte, sollte ein Trainerwechsel für seine persönliche Wende sorgen. Beim kriselnden Bundesliga-Dino übernahm nach 26 Spieltagen Christian Titz das Traineramt beim Tabellen-Schlusslicht von Bernd Hollerbach - und vertraute bei seinem Debüt Pollersbeck zwischen den Pfosten. Zwar verlor der HSV gegen Hertha BSC (1:2), Pollersbeck aber wusste zu überzeugen (kicker-Note 2,0) und erhielt für die restlichen sieben - bis heute letzten - Bundesliga-Spiele des HSV das Vertrauen.

In der darauffolgenden ersten Zweitliga-Saison der Rothosen wurde Titz nach zehn Spieltagen entlassen, Pollersbeck aber blieb die Nummer eins - um nach dem verpassten Aufstieg im Sommer von Neuzugang Daniel Heuer-Fernandes auf die Bank und schließlich gar die Tribüne verdrängt zu werden. Nach nur sechs Einsätzen zu Saisonende zog man einen Schlussstrich, Pollersbeck kehrte dem deutschen Fußball im Sommer 2020 den Rücken zu und wechselte zu Olympique Lyon, das ihn für die vergangene Rückrunde zum FC Lorient verlieh.

Duell mit Stammkeeper Reimann

„Mit Julian bekommen wir einen Torwart, der bereits international gespielt hat und über Bundesliga-Erfahrung verfügt. Durch seine Verpflichtung sind wir auf der Torhüterposition sehr gut aufgestellt und auf gewisse Eventualitäten vorbereitet", erklärt Otmar Schork, Geschäftsführer des FCM, in einer Vereinsmitteilung.

Pollersbeck ist der fünfte Sommer-Neuzugang des 1. FC Magdeburg, bei dem er sich in der kommenden Saison mit Stammkeeper Dominik Reimann um den Stammplatz im Tor duellieren muss. Reimann fiel im Saisonendspurt wegen einer Schambeinentzündung aus. Wann er zurückkehrt, ist aktuell unklar.