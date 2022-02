Rückkehr zu den Silberpfeilen - Bringt der W13 Hamiltons achten Weltmeistertitel?

Nach der umstrittenen Niederlage im Titelkampf gegen Red Bull will das Mercedes-Team um Lewis Hamilton und Toto Wolf mit dem neuen W13 die Dominanz aus den vergangenen Jahren fortführen.

Nach einem Jahr, das in Sachen Konstrukteurs-WM gewohnt erfolgreich, aber in der Fahrerwertung, nach dem umstrittenen Finale in Abu Dhabi, sehr enttäuschend verlief, greift Mercedes in 2022 mit dem W13 erneut beide Titel an. Die neu zusammengestellte Fahrerpaarung aus Rekordpilot Lewis Hamilton und Jung-Talent George Russell will nach eigenem Anspruch in jedem Rennen um den Sieg fahren.

"Nicht auf den Erfolgen der Vergangenheit ausruhen"

Nach einer nie zuvor gesehenen Dominanz der Silberpfeile (seit 2014 hat der Rennstall jede Konstrukteurs-WM gewonnen) stellen drastische Regeländerungen alle Formel-1-Teams vor dieser Saison vor eine schwierige Aufgabe. Sowohl in Bereichen des Designs, besonders in der Aerodynamik, als auch in den Finanzen (es gibt in dieser Saison erstmals ein Budget-Cap, vergleichbar zu den nordamerikanischen Sportarten) haben die Bosse der Formel 1, allen voran Ross Brawn, die Regeln verändert, um fairere Bedingungen und mehr Überholmanöver zu garantieren. "In meiner Karriere habe ich nie zuvor so große Veränderungen gesehen", sagt auch Mike Elliott, Technischer Direktor bei Mercedes. Man habe beim deutschen Team zwar eine "gute Erfolgsbilanz" beim Umsetzen von Regeländerungen, man dürfe sich aber "nicht auf den Erfolgen der Vergangenheit ausruhen", weiß Team-Boss Toto Wolff.

Optisch erinnert der Bolide wieder deutlich mehr an die Wagen der Silberpfeil-Ära aus den Jahren 2014 bis 2018, in der auch Nico Rosberg seinen WM-Titel gewann. Der "Petronas-türkise" Heckflügel stellt eine der großen Veränderungen zum Vorjahr dar, wie auch die von der FIA im Reglement verankerten Felgen-Cover.

Wolf hat Hamilton "noch nie entschlossener gesehen"

In Bezug auf die Fahrer des neuen Silberpfeils gibt sich Wolff entspannt. "Lewis ist der beste Fahrer der Welt, und zu ihm gesellt sich eines der klügsten und vielversprechendsten Talente ihrer Generation", sagte er über die neue Fahrerpaarung Hamilton/Russell. Auch die zwischenzeitlichen Rücktrittsgerüchte lassen den Team-Chef von Mercedes nicht an der Einstellung des Rekord-Weltmeisters zweifeln, er habe Hamilton "noch nie entschlossener gesehen".

Nach acht Konstrukteurs-Weltmeisterschafen in den vergangenen acht Jahren sowie sieben Fahrertiteln geht das Mercedes-Team als großer Favorit in die neue Saison.