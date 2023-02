Rückkehr von Zentner ins Mainzer Tor zeichnet sich ab

Einen Tag vor dem Spiel will sich Mainz-Trainer Bo Svensson noch nicht öffentlich festlegen, wer gegen Gladbach zwischen den Pfosten steht. Vieles spricht für eine Rückkehr von Robin Zentner.

"Hier wird nichts verkündet, die Torhüter sollen es zuerst erfahren, wer morgen spielt", sagte Svensson bei der Spieltags-Pressekonferenz am frühen Donnerstagnachmittag. Vergangene Woche saß Stammtorhüter Robin Zentner erstmals nach seiner Rückenverletzung wieder auf der Bank.

Nur eine Trainingswoche war Svensson nach der einmonatigen Pause jedoch zu kurz, um Finn Dahmen aus dem Kasten zu nehmen. Dieser wehrte beim 3:2-Sieg von Mainz in Leverkusen nicht nur einen Elfmeter, sondern auch weitere gute Chancen ab. Der Trend geht jedoch dahin, dass er am Freitag gegen Borussia Mönchengladbach (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) seinen Platz räumen muss.

Für Zentner spricht sein Stellenwert für Mainz 05, den er sich in den vergangenen Jahren erarbeitet hat. Gegen Dahmen, dass er den Verein mangels Einsatzchance am Saisonende nach dem Auslaufen des Vertrags verlassen möchte, was dem Eigengewächs niemand verübelt. Würden Svensson und Torwarttrainer Stephan Kuhnert länger auf Dahmen setzen, käme das jedoch einer Demontage Zentners gleich. "Es ist eng, Finn hat es gut gemacht. Beide sind auf einem sehr guten Niveau", stellt Svensson fest.

Bis auf den langzeitverletzten Jonathan Burkardt kann der FSV-Trainer personell aus dem Vollen schöpfen. Beim Abschlusstraining wird laut Svensson auch Karim Onisiwo wieder dabei sein, der in der Übungseinheit am Mittwoch pausierte. Die Zehenverletzung, die dem Top-Torschützen der Rheinhessen (acht Treffer in 21 Partien) vor der Winterpause über Monate zu schaffen machte, ist laut Svensson aber kein Problem. Es gehe vielmehr darum, kleinere Blessuren aus den letzten Spielen auszukurieren.

"Die Spannung an der Spitze tut der Bundesliga gut"

Auch wenn Mainz mit 29 Punkten nur einen Zähler von Tabellenplatz sieben entfernt ist, weiter oben werden die Nullfünfer so schnell nicht eingreifen können, selbst wenn der FSV den Schwung aus den Siegen in Leverkusen und gegen Bochum am Freitag mitnimmt.

"Die Spannung an der Spitze tut der Bundesliga gut, sie hat einige Jahre gefehlt", sagt Svensson. Damit meint der 43-Jährige nicht nur die drei punktgleichen Mannschaften auf den Rängen ein bis drei. "Die ersten sechs Teams stehen verdient dort oben. Es ist gut für den Unterhaltungswert der Liga", so der FSV-Trainer.