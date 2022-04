Rückkehr von Hofmann und Thuram

Zwei wichtige Offensivspieler stehen Adi Hütter im Auswärtsspiel am Samstag bei der SpVgg Greuther Fürth wieder zur Verfügung. Mehr Fragezeichen gibt es im Defensivbereich.

In der Offensive bieten sich Hütter am Samstag (15.30 Uhr) in Fürth wieder mehr Möglichkeiten. Jonas Hofmann konnte die Trainingseinheit am Mittwoch nach überstandenem Muskelfaserriss problemlos absolvieren, ebenso Marcus Thuram, der beim 1:1 gegen Mainz wegen Adduktorenproblemen gefehlt hatte. "Sie haben alles komplett mitgemacht, es hat bei beiden auch gut ausgesehen. Das ist sehr erfreulich und gibt uns für Samstag wieder mehr Optionen", sagte Hütter nach der Einheit.

Mehr Fragezeichen stellen sich dem Österreicher dagegen im Defensivbereich. Bei Luca Netz (muskuläre Probleme) wird es wohl nichts bis Samstag, er absolvierte nur eine individuelle Einheit. Ramy Bensebaini drehte einige Laufrunden und nahm nicht am Teamtraining teil. "Bei Luca hoffen wir, dass wir das Ganze bald in den Griff bekommen. Ramy hat gegen Mainz etwas abbekommen. Fürs Wochenende sollte es bei ihm aber keine Probleme geben", erklärte Hütter.

Mit Tony Jantschke (COVID-19) und Marvin Friedrich (auffälliges Blutbild nach COVID-19) setzten zwei Innenverteidiger weiterhin aus. "Bei Tony", so Hütter, "ist der CT-Wert noch zu niedrig, bei Marvin dauert es noch etwas, aber er ist auf dem Weg des Besserung", sagte Hütter.