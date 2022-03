Rückkehr perfekt: Thalhammer wechselt ablösefrei nach Regensburg

Jahn Regensburgs erster Neuzugang für die kommende Saison steht fest: Mit Maximilian Thalhammer verpflichten die Oberpfälzer einen alten Bekannten.

Bereits am Sonntag stand der 24-jährige zentrale Mittelfeldspieler Thalhammer bei Jahn Regensburg auf dem Feld. Zu diesem Zeitpunkt noch als Spieler des SC Paderborn, der mit seiner Mannschaft knapp unterlag.

Thalhammer scheint es in Regensburg aber gefallen zu haben. Nicht nur vergangene Woche, sondern bereits zuvor: In der Saison 2018/19 lief er bereits leihweise für den SSV auf. Dieses Mal wird er fest verpflichtet und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025, wie der Jahn auf seiner Website veröffentlichte.

Nach drei Jahren und den Stationen Ingolstadt und Paderborn findet Thalhammer also wieder zu dem Verein, bei dem er seine ersten Schritte als Profi machte, wenn auch als damalige Leihgabe der Schanzer.

Thalhammer mag die Regensburger Leidenschaft

Die erste Neuverpflichtung des SSV Jahn für die kommende Spielzeit kennt Coach Mersad Selimbegovic noch aus seiner Zeit in Regensburg. "Das gibt mir ein gutes Gefühl. Die Art und Weise, wie hier gearbeitet wird, passt zu mir, und deshalb bin ich davon überzeugt, hier den nächsten Schritt in meiner Entwicklung gehen zu können", meint Thalhammer. Mit Regensburg scheint es bei ihm einfach zu passen, denn er "mag es, dass der Jahn aktiv und leidenschaftlich spielen will. Das will ich mit der Mannschaft umsetzen und dabei erfolgreich sein".

Roger Stilz, Geschäftsführer Sport des SSV Jahn, ist "überzeugt, dass er uns mit seiner fußballerischen Qualität und mit seiner Art guttut. Nicht zuletzt glauben wir, dass sich Max bei uns noch weiterentwickeln kann."