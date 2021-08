Rückkehr perfekt: Amaize schließt sich den Löwen an

Basketball-Bundesligist Löwen Braunschweig hat Flügelspieler Robin Amaize verpflichtet. Zuletzt stand er beim FC Bayern unter Vertrag.

Der deutsche Nationalspieler ist wieder in Niedersachsen: Robin Amaize kehrt zu den Löwen Braunschweig zurück und erhält einen Einjahresvertrag. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt.

Der 27-Jährige hatte bereits von 2013 bis 2016 beim Bundesligisten unter Vertrag gestanden und spielt ab sofort wieder an alter Wirkungsstätte. Dort will er als aktuell ältester Spieler des Teams eine Führungsrolle übernehmen und sein Wissen "nun an die jüngeren Teamkollegen weitergeben und als Leader vorangehen", wie er selbst sagt.

Er passt perfekt in unser Konzept und ergänzt die vorhandenen Puzzleteile unseres Kaders. Headcoach Jesus Ramirez

Headcoach Jesus Ramirez freut sich ebenfalls über die Verpflichtung: "Robin ist ein sehr talentierter und erfahrener Spieler, der bei uns eine tragende Rolle spielen und als Vorbild für das Team vorangehen soll. In den letzten Jahren hat er auf dem allerhöchsten europäischen Niveau gespielt und sich mit den besten Spielern Europas duelliert." Doch nicht nur das. "Er passt perfekt in unser Konzept und ergänzt die vorhandenen Puzzleteile unseres Kaders", ist sich der Trainer sicher.