Rückkehr perfekt: Adama Traoré stürmt wieder für Barça

Der FC Barcelona bastelt weiter am Kader und hat nun offiziell die Rückkehr von Adama Traoré verkündet.

Bereits am Freitag hatten englische Medien übereinstimmend berichtet, dass der 26-Jährige sich gegen die Tottenham Hotspur und für eine Rückkehr zum FC Barcelona entschieden hat, bereits gestern reiste der Spanier zum Medizincheck nach Katalonien. Bilder von Traoré vor dem Check in Barcelona machten bereits die Runde.

Leihe mit Kaufoption

Traoré durchlief La Masia, der letzte Schritt zum Profikader blieb ihm jedoch verwehrt und so wechselte er 2015 nach England zu Aston Villa. In England setzte sich der bullige Flügelstürmer nachhaltig durch und machte vor allem in seiner Zeit bei den Wolverhampton Wanderers auf sich aufmerksam.

Lang, lang ist's her: Adama Traoré wurde vor über acht Jahren für Neymar eingewechselt. imago sportfotodienst

In dieser Spielzeit schwächelte der achtmalige spanische Nationalspieler aber etwas, in 20 Spielen konnte er nur einen Treffer vorweisen. Dennoch buhlten die Katalanen in den letzten Tagen intensiv um den 26-Jährigen, um die Rückkehr perfekt zu machen. Wie Barça auf der Website bekanntgab, wird Traoré zunächst bis zum Saisonende ausgeliehen, im Anschluss besitzen die Spanier eine Kaufoption. Dem Vernehmen nach soll diese Option 30 Millionen Euro betragen, Traoré wird am 2. Februar bei den Katalanen offiziell vorgestellt.