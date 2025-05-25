Rückkehr offiziell: Xabi Alonso folgt bei Real Madrid auf Ancelotti

Xabi Alonso beerbt Carlo Ancelotti - das hat nun auch Real Madrid offiziell bekanntgegeben. Auf den Basken wartet ein Kaltstart.

Bei Real Madrid begann seine Trainerlaufbahn, bei Real Madrid setzt er sie fort: Nach seinem Abschied von Bayer 04 Leverkusen steht seit Sonntag nun auch offiziell fest, dass Xabi Alonso Carlo Ancelotti als Cheftrainer der Königlichen beerbt. Der 43-jährige Baske erhält einen Vertrag bis Sommer 2028 und wird den kriselnden Weltklub schon bei der Mitte Juni startenden Klub-WM anleiten. Bayer wird mit einer Ablöse zwischen zwölf und 15 Millionen Euro entschädigt - offen ist allerdings, welcher Anteil davon wirklich bei der Werkself hängenbleibt.

Während seiner titelreichen Profilaufbahn hatte Xabi Alonso von 2009 bis 2014 das Real-Trikot getragen (205 Pflichtspiele), unter anderem die Champions League und die spanische Meisterschaft gewonnen. Nach seinem Karriereende beim FC Bayern 2017 machte er in der U 14 der Madrilenen erste Schritte als Trainer, ehe er nach drei Jahren bei der zweiten Mannschaft von Real Sociedad 2022 in Leverkusen landete und dort zu einem der begehrtesten Trainer weltweit aufstieg.

Im offiziellen Vereinsstatement bezeichneten die Königlichen ihren zukünftigen Coach als "eine der größten Legenden von Real Madrid und des Weltfußballs". Am Montag soll der Baske offiziell in Madrid vorgestellt werden.

Seine Rückkehr zu Real wird nicht nur durch den Kaltstart erschwert, der bereits am 18. Juni (21 Uhr) gegen Al-Hilal aus Saudi-Arabien sein Pflichtspieldebüt bereithält, sondern auch durch die titellose Saison, in der der Rekordsieger der Champions League auf und neben dem Platz kein gutes Bild abgab. Der vorzeitige Abschied Ancelottis, der die brasilianische Nationalmannschaft übernimmt, war nahezu unausweichlich.

Ten Hag soll Xabi Alonsos Nachfolger in Leverkusen werden

Xabi Alonso hatte seinen Abschied aus Leverkusen - trotz eines bis 2026 laufenden Vertrags - bereits Anfang Mai bekanntgegeben. Es komme im Fußball immer auf Momente an, so der 43-Jährige, der sich im Vorjahr noch für einen Verbleib bei der Werkself entschieden hatte. "Jetzt ist ein anderer Moment", so Xabi Alonso damals, der mit seiner Mannschaft in Leverkusen "eine sehr erfolgreiche und bedeutungsvolle Geschichte geschrieben" habe.

In insgesamt 139 Pflichtspielen als Bayer-Trainer holte Xabi Alonso 87 Spiele mit dem Highlight des Double-Gewinns aus Meisterschaft und DFB-Pokal in der Saison 2023/24. Als sein Nachfolger soll Erik ten Hag in Leverkusen übernehmen.