Int. Fußball

Xabi Alonso folgt bei Real Madrid auf Ancelotti

Leverkusen kassiert Ablösesumme

Rückkehr offiziell: Xabi Alonso folgt bei Real Madrid auf Ancelotti

Xabi Alonso beerbt Carlo Ancelotti - das hat nun auch Real Madrid offiziell bekanntgegeben. Auf den Basken wartet ein Kaltstart.

Soll Real Madrid wieder in die Erfolgsspur führen: Xabi Alonso.

Soll Real Madrid wieder in die Erfolgsspur führen: Xabi Alonso. IMAGO/Vitalii Kliuiev

Bei Real Madrid begann seine Trainerlaufbahn, bei Real Madrid setzt er sie fort: Nach seinem Abschied von Bayer 04 Leverkusen steht seit Sonntag nun auch offiziell fest, dass Xabi Alonso Carlo Ancelotti als Cheftrainer der Königlichen beerbt. Der 43-jährige Baske erhält einen Vertrag bis Sommer 2028 und wird den kriselnden Weltklub schon bei der Mitte Juni startenden Klub-WM anleiten. Bayer wird mit einer Ablöse zwischen zwölf und 15 Millionen Euro entschädigt - offen ist allerdings, welcher Anteil davon wirklich bei der Werkself hängenbleibt.

Während seiner titelreichen Profilaufbahn hatte Xabi Alonso von 2009 bis 2014 das Real-Trikot getragen (205 Pflichtspiele), unter anderem die Champions League und die spanische Meisterschaft gewonnen. Nach seinem Karriereende beim FC Bayern 2017 machte er in der U 14 der Madrilenen erste Schritte als Trainer, ehe er nach drei Jahren bei der zweiten Mannschaft von Real Sociedad 2022 in Leverkusen landete und dort zu einem der begehrtesten Trainer weltweit aufstieg.

Im offiziellen Vereinsstatement bezeichneten die Königlichen ihren zukünftigen Coach als "eine der größten Legenden von Real Madrid und des Weltfußballs". Am Montag soll der Baske offiziell in Madrid vorgestellt werden.

Xabi Alonsos Vorgänger? So lief es für die Klublegenden als Trainer

1:23

Seine Rückkehr zu Real wird nicht nur durch den Kaltstart erschwert, der bereits am 18. Juni (21 Uhr) gegen Al-Hilal aus Saudi-Arabien sein Pflichtspieldebüt bereithält, sondern auch durch die titellose Saison, in der der Rekordsieger der Champions League auf und neben dem Platz kein gutes Bild abgab. Der vorzeitige Abschied Ancelottis, der die brasilianische Nationalmannschaft übernimmt, war nahezu unausweichlich.

Exklusiv für kicker+ Abonnenten

Xabi Alonso hat Spuren in Leverkusen hinterlassen.
Topscorer, Gegner, Lieblingsspieler: Xabi Alonsos Ära in Grafiken
Hadernd, feiernd, euphorisierend: Die Gesichter von Xabi Alonso.
Vom harten Aufprall nicht gestoppt: Xabi Alonsos Meilensteine auf dem Weg zu Real
Bundestrainer Christian Wück startet mit dem DFB-Team ins neue Länderspieljahr und will vor allem wieder für mehr Tore sorgen.
Antizyklische Umbauten: Wie Wück wieder Weltspitze werden will
Fredi Bobic sieht Borussia Dortmund auf dem richtigen Weg.
Bobic: Der BVB ist trotz der jüngsten Niederlagen auf dem richtigen Weg
Bundestrainer Julian Nagelsmann berief im vergangenen Herbst erstmals auch Said El Mala zur Nationalelf.
Nagelsmanns kritische Botschaft an El Mala: Das sind die Hintergründe
Zwei Elfmeter-Experten im Bayern-Trikot: Harry Kane und Paul Breitner
Breitner-Bestmarke eingestellt: Kanes Elfmeter-Rekord in Grafiken
Die Bayern feierten im Topspiel in Dortmund, für Niko Kovac und den BVB ist die Saison aber noch nicht vorbei.
Was die Bayern zum Vorbild macht - und warum der BVB noch viel gewinnen kann
Thomas Stamm stieg mit Dresden in die 2. Liga auf - und hat sich dort mit der SGD nun stabilisiert.
Stamm im Interview: "Die Kritiker halten dich zusätzlich wach"
Stellte sich zwei Stunden lang den Fragen des kicker: Bundestrainer Julian Nagelsmann
Nagelsmann im Interview: Sein WM-Plan und wer die besten Chancen hat
Torsten Lieberknecht und Kaiserslautern verabschiedeten sich aus dem Aufstiegsrennen.
Aufstieg 2027: Warum Lieberknecht die zweite Chance verdient hat
Zum Haare raufen: Kristoffer Lund und der 1. FC Köln stehen seit vier Spielen ohne Sieg da.
Umzingelt von Problemen: Köln wackelt in den Abstiegskampf
Jürgen Klinsmann erlebte kurz vor der WM 2006 mit der DFB-Elf einen herben Rückschlag.
Das Desaster von Florenz und Klinsmann im Auge des Orkans
Kane erst unglücklich, dann abgeklärt - Kimmich als Spielverderber für Svensson: BVB-Bayern in der Einzelkritik
Nico Schlotterbeck hatte im Topspiel zum zwischenzeitlichen 1:0 getroffen, Joshua Kimmich sorgte für die Entscheidung.
Beim BVB muss eine Erkenntnis in die Köpfe - Bayerns Auftritte wirken nicht wirklich stabil
Thomas Müller hat sich im exklusiven kicker-Interview ausführlich über sein Leben in Vancouver und seine sportliche Lage mit den Whitecaps geäußert.
Müller im Interview: "Ich wollte intern und extern ein bisschen kitzeln"
Keven Schlotterbeck, Marius Bülter und Alexis Claude-Maurice
Abwehrchef mit Schreckmoment, unglückliches FC-Trio: Augsburg-Köln in der Einzelkritik
Petros Bagkalianis und Co. lassen zur Zeit in der Liga die Muskeln spielen. Mersad Selimbegovic freut's.
Stabiler und variabler: Aachens messbarer Selimbegovic-Effekt
Bis 2018 spielte Robert Bauer in Bremen, inzwischen ist er auf Fußball-Weltreise.
Einst Werder, nun die weite Welt: "Wir mussten Liegestützen machen - zum Amüsement für die Frau des Präsidenten"
Triste Lage, ratlose Gesichter: Real Saragossa, hier Mittelfeldspieler Francho Serrano, steht kurz vor dem Abstieg in die dritte spanische Liga.
Fan-Rebellion und lang verblasste Erfolge: Real Saragossa droht der Absturz
Rostocks Ahmet Gürleyen (li.) mit enttäuschter Gestik und für Kenan Fatkic sucht Hansa den richtigen Partner im Mittelfeld.
Hansa im Aufstiegsrennen: Letzter Punch und ein Partner für Fatkic gesucht
Einer von zehn Elfmeter-Treffern im Jahr 1980/81: Paul Breitner trifft gegen BVB-Torwart Eike Immel zum 1:0.
Elf Meter, zehn Tore, ein Rekord: Breitners historische Bestmarke wackelt
In der Liga auf Erfolgskurs, in der Champions League braucht es Trost: Gregor Kobel spendet Trost für Daniel Svensson (li.), Karim Adeyemi mit Fabio Silva jubeln über ein Tor in Leipzig.
Trotz Bergamo: Vier Gründe als Mutmacher für den Charaktertest
Seit dieser Saison stürmt Igor Matanovic für den SC Freiburg.
"Wir müssen dankbar sein, was wir leben dürfen": Matanovic im Interview
Neue Rolle: Eintracht-Coach Albert Riera setzte Flügelspieler Ritsu Doan zuletzt zentraler ein.
Das Rätsel Doan: Hilft ihm Riera aus dem Tief heraus?
Michael Preetz (re.) hat den internen Machtkampf beim MSV Duisburg gewonnen. Christian Stiefelhagen (li.) tritt zurück.
Preetz vs. Stiefelhagen: So eskalierte der Machtkampf in Duisburg
Ist mit der Entwicklung insgesamt einverstanden: Marcel Schäfer
Ähnliche Situation, bessere Stimmung: Leipzig im Vergleich zum Vorjahr
Ein Kölner Sextett ist aktuell nur ausgeliehen.
Geliehen - und gekauft? Wie geht es für die Leihprofis des 1. FC Köln weiter?
Hängende Köpfe bei Klaus Gjasula (Mi.) und Rot-Weiss Essen nach der herben 0:3-Pleite im Topspiel in Osnabrück.
Ein Dämpfer und die System-Frage: Warum es bei RWE noch hakt
Gregor Kobel (li.) und Ramy Bensebaini (Mi.) waren zwei entscheidende Protagonisten beim CL-Aus der Dortmunder in Bergamo.
Der herbe Rückschlag für den BVB kann auch Folgen für die Liga haben
Gianni Infantino feiert sein zehnjähriges Jubiläum als FIFA-Präsident.
Der Autokrat des Weltfußballs? Bilanz zu zehn Jahren Infantino

Ten Hag soll Xabi Alonsos Nachfolger in Leverkusen werden

Xabi Alonso hatte seinen Abschied aus Leverkusen - trotz eines bis 2026 laufenden Vertrags - bereits Anfang Mai bekanntgegeben. Es komme im Fußball immer auf Momente an, so der 43-Jährige, der sich im Vorjahr noch für einen Verbleib bei der Werkself entschieden hatte. "Jetzt ist ein anderer Moment", so Xabi Alonso damals, der mit seiner Mannschaft in Leverkusen "eine sehr erfolgreiche und bedeutungsvolle Geschichte geschrieben" habe.

In insgesamt 139 Pflichtspielen als Bayer-Trainer holte Xabi Alonso 87 Spiele mit dem Highlight des Double-Gewinns aus Meisterschaft und DFB-Pokal in der Saison 2023/24. Als sein Nachfolger soll Erik ten Hag in Leverkusen übernehmen.

jpe, pja

Bayer 04 Leverkusen News
Fußball heute live
Internationaler Fußball News
La Liga Spielplan & Ergebnisse
La Liga Tabelle
La Liga Torjäger Liste
Sport Highlights im Video
Sport heute im TV