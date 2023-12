Rückkehr offiziell: Ibrahimovic wird Milan-Berater

Zlatan Ibrahimovic (42) hat einen neuen Posten. Der ehemalige Weltklassespieler soll künftig den Vorstand seines Ex-Klubs AC Mailand beraten.

Bereits am Sonntag hatten verschiedene Medien über die sich anbahnende Rückkehr Ibrahimovics berichtet, am Montag vermeldete das Investment-Unternehmen "Red Bird Capital Partners", dem die AC Mailand gehört, dass der 42 Jahre alte Schwede künftig als Partner des Unternehmens fungieren und in dieser Rolle die Eigentümer sowie das Management des Vereins beraten wird.

Laut Mitteilung soll er dabei "eine aktive Rolle im gesamten sportlichen und geschäftlichen Bereich des Klubs spielen und dazu beitragen, die Erfolgskultur des Vereins zu stärken". In Ibrahimovics Aufgabenbereich sollen die Spielerentwicklung, das Hochleistungstraining, die Förderung der globalen Marke und die kommerziellen Interessen der AC Mailand fallen. Außerdem soll der Schwede "spezielle Projekte von strategischer Bedeutung unterstützen, darunter das neue Stadion des Klubs". Der Verein plant aktuell in einem Mailänder Vorort den Bau einer neuen Arena, die das altehrwürdige San Siro ablösen würde und 2028 fertiggestellt werden soll.

Podcast Was bringt ein DFL-Investor der Bundesliga? Wir blicken auf die drängenden Fragen rund um die Abstimmung über einen DFL-Investoren-Einstieg. Beim BVB gibt es zwei Ausfälle - und bei uns eine Nachricht aus den USA. alle Folgen

Darüber hinaus wird Ibrahimovic auch für das Unternehmen "Red Bird" selbst tätig sein und die Eigentümer in Investment-Fragen in den Bereichen Sport, Medien und Unterhaltung beraten.

"Meine Liebe zu den Rossoneri wird nie erlöschen, und die Möglichkeit, ein Teil ihrer Zukunft zu sein, ist etwas, das ich mir nur wünschen kann", wird der ehemalige Angreifer in der Mitteilung zitiert. "Das ist keine Entscheidung, die ich auf die leichte Schulter nehme - es ist eine Entscheidung, die für mich und meine Familie sehr wichtig und persönlich ist."

Gerüchte um eine schnelle Rückkehr auf Funktionärsebene hatte es bereits seit mehreren Monaten gegeben. Anfang November hatte die "Gazzetta dello Sport" noch berichtet, dass Ibrahimovic eine Einigung mit "Red Bird"-Besitzer Gerry Cardinale über eine Zusammenarbeit erzielt hatte, damals war die Rede aber noch von einer Stelle als Marketing- und Kommunikationsmanager gewesen.

Für Ibrahimovic ist es der erste Job nach der aktiven Profi-Karriere. Im Sommer hatte er seine illustre Laufbahn für beendet erklärt - nach zuletzt dreieinhalb Jahren in Diensten Milans. Mit den Rossoneri feierte er 2022 seinen insgesamt fünften und letzten Scudetto. Zuvor hatte er bereits von 2010 bis 2012 das Milan-Trikot getragen. In insgesamt 163 Pflichtspielen für die AC kam er auf 93 Tore.