Rückkehr nach zwei Wochen: Lieberknecht wieder im Darmstadt-Training

Erstmals seit dem Schlaganfall seiner Frau vor gut zwei Wochen hat Cheftrainer Torsten Lieberknecht am Montagnachmittag wieder das Training des SV Darmstadt 98 geleitet. Damit steht einer Rückkehr an die Seitenlinie am Wochenende gegen Freiburg nichts mehr im Wege.

Wird sein Team wieder auf das Spiel gegen Freiburg vorbereiten: Darmstadt-Coach Torsten Lieberknecht. IMAGO/Jan Huebner