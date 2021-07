Rückkehr nach Südtirol? "Positive Signale" von VfL-Coach Reis

Ohne Thomas Reis startete der VfL Bochum in seinen sechsten Tag im Trainingslager in Südtirol. Nach Lage der Dinge wird der Chef-Trainer aber am Samstag beim nächsten Test gegen den FC Turin in Brixen wieder an der Seitenlinie stehen.

Wohl bald wieder vereint: Thomas Reis und sein Schützling Simon Zoller. imago images/RHR-Foto