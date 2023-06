Rückkehr nach Saarbrücken: Schmidt ist "endlich wieder zu Hause"

Der fünfte Sommer-Neuzugang des 1. FC Saarbrücken ist ein alter Bekannter. Nach fünf Jahren in Heidenheim, Dresden, Sandhausen und Ingolstadt kehrt Patrick Schmidt zu den Saarländern zurück.

Mit dem FC Ingolstadt gastierte Patrick Schmidt in der vergangenen Saison beim 1. FC Saarbrücken. IMAGO/Fussball-News Saarland

Patrick Schmidt ist gebürtiger Homburger und stammt aus der Jugend des 1. FC Saarbrücken. Nach Stationen beim VfB Stuttgart sowie dem FC Schalke 04 feierte er in der Saison 2013/14 sein Drittliga-Debüt für den FCS und spielte nach einem zweijährigen Intermezzo beim FC 08 Homburg von 2017 bis 2018 für die Saarbrücker. Nachdem der mittlerweile 29-jährige Stürmer in den vergangenen fünf Jahren Zweit- und Drittliga-Erfahrung in Heidenheim, Dresden, Sandhausen und Ingolstadt sammeln konnte, kehrt er nun erneut zu seinem Jugendverein zurück.

"Ich bin unglaublich dankbar und freue mich sehr, endlich wieder zu Hause sein zu können. Das war mein lang gehegter Wunsch, der nun endlich in Erfüllung gegangen ist. Ich kann es kaum erwarten, vor unseren phantastischen Fans spielen zu dürfen", so Schmidt in einer Vereinsmitteilung. Schmidt kann die Erfahrung aus 78 Zweitliga- (13 Tore) und 43 Drittliga-Spielen (elf Tore) vorweisen.

Ziehl sieht Saarbrücken auf der Stürmerposition gut aufgestellt

"Uns ist die emotionale Wirkung der Verpflichtung von Patrick Schmidt für das FCS-Umfeld durchaus bewusst. Entscheidend war allerdings ausschließlich die sportliche Qualität von Patrick und die notwendige Neubesetzung unserer Offensive nach dem Weggang von Adriano Grimaldi (wechselt nach Paderborn, Anm. d. Red.) und Marvin Cuni (Leihe vom FC Bayern München endete, Anm. d. Red.). Ich bin der festen Überzeugung, dass wir nun in den Stürmerpositionen gut aufgestellt sind und zuversichtlich in die neue Saison gehen können", so Trainer und Manager Rüdiger Ziehl.

Nach Kai Brünker (Angriff, 1. FC Magdeburg), Patrick Sontheimer (Mittelfeld, Viktoria Köln), Tim Schreiber (Tor, RB Leipzig) und Fabio Di Michele Sanchez (Abwehr, VfL Wolfsburg) ist Schmidt der fünfte Sommer-Neuzugang des Drittligisten.