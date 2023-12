Rückkehr nach Liverpool: RB beendet Leihe von Fabio Carvalho vorzeitig

Nach nur sechs Monaten hat RB Leipzig die Leihe von Fabio Carvalho (21) vorzeitig beendet. Der Mittelfeldfeldspieler kam nur auf drei Startelf-Einsätze.

Kurz vor Weihnachten trat Rouven Schröder den Spekulationen um eine vorzeitige Rückkehr von Fabio Carvalho zum FC Liverpool entschieden entgegen. "Für uns ist das kein Thema, er wird weitere Einsatzzeiten bekommen", sagte der Sportdirektor nach dem 2:1-Sieg über die Young Boys Bern im letzten Gruppenspiel der Champions League.

Inzwischen steht fest, dass der portugiesische U-21-Auswahlspieler keine weitere Minute für RB auflaufen wird. Nachdem die Carvalho-Seite mehrfach um eine vorzeitige Beendigung der Ausleihe gebeten hatte, verkündete der Klub an Silvester die Auflösung der eigentlich bis Saisonende fixierten Zusammenarbeit. Der Mittelfeldspieler kehrt zunächst nach Liverpool zurück, dürfte dort allerdings mangels Aussicht auf Spielpraxis vor einer weiteren Ausleihe stehen.

"Wir haben mit Fabio Carvalho im Sommer einen jungen Spieler mit viel Potenzial zu RB Leipzig holen können", wird Schröder in einem Vereinsstatement zitiert: "Fabio hat sich gut bei uns eingefügt, letztendlich aber haben sich beide Seiten deutlich mehr erhofft - Fabio natürlich vor allem mehr Einsatzzeit."

Damit endet ein Missverständnis frühzeitig. Eigentlich wollte RB mit dem damaligen Sport-Vorstand Max Eberl den Portugiesen festverpflichten. Darauf ließ sich Liverpool aber nicht ein, bot lediglich die Ausleihe an. Anders als Paris-Leihgabe Xavi (20), der auf Anhieb in Leipzig Fuß fasste, kam Carvalho beim Pokalsieger aber nie richtig in Tritt.

Schröder: "In den vergangenen Tagen mehrere Gespräche geführt"

"Aufgrund der hohen Qualität und Leistungsdichte unseres Kaders auf seiner Position können wir ihm Einsatzzeit nicht garantieren", begründet Schröder die Entscheidung: "In den vergangenen Tagen haben wir mehrere Gespräche geführt und sind als sportliche Führung zu dem Entschluss gekommen, die Leihe vorzeitig zu beenden."

Unterm Strich stehen 360 Pflichtspiel-Minuten, die sich wettbewerbsübergreifend auf 15 Einsätze verteilen. Dreimal berief ihn Marco Rose in die Startelf, meist wechselte er den offensiven Mittelfeldspieler erst in der Schlussphase ein. Eine Torbeteiligung in Form eines Treffers oder eines Assists gelang Carvalho dabei nicht.