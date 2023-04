Rückkehr nach knapp zwei Jahren: Gerstner neuer Cheftrainer in Duisburg

Wenige Tage nach der Entlassung von Walter Schneck hat der MSV Duisburg einen neuen Trainer vorgestellt. Thomas Gerstner erhält bei den MSV-Frauen einen Vertrag bis Saisonende.

Der 54-Jährige ist kein neues Gesicht in Duisburg. Bereits von 2018 bis 2021 war Gerstner als Cheftrainer der MSV-Frauen aktiv, schaffte in dieser Zeit dreimal in einem spannenden Abstiegskampf den Ligaverbleib mit den Zebras. Im vierten Jahr als MSV-Coach sollte dies nicht mehr gelingen. Auf eine enttäuschende Saison mit nur sieben Punkten aus 22 Spielen folgte im Frühling 2021 die Entlassung.

Gerstner zeigt sich zuversichtlich

Nun kehrt der 54-Jährige zurück - und hat erneut keine leichte Aufgabe vor sich: Die Duisburgerinnen belegen mit 13 Zählern aus 16 Partien einen Abstiegsplatz, sind allerdings bei einem Spiel weniger punktgleich mit Meppen, dem rettenden Ufer. Bei seiner Rückkehr zeigte sich Gerstner daher zuversichtlich: "Ich freue mich, zurück in der Zebra-Familie zu sein. Wir werden zu jeder Zeit alles daran setzen, das Ziel Klassenerhalt zu erreichen."

"Wir sind überzeugt, dass er uns helfen wird"

Geschäftsführer Thomas Wulf sieht in dem 54-Jährigen "einen ausgewiesenen Fachmann, überragenden Motivator und Freund des MSV". Auch Dario Mlodoch ist von dem Rückkehrer überzeugt: "Dank seiner Erfahrung im Umfeld und seiner Kenntnis eines Großteils der Mannschaft bringt Thomas Gerstner genau das mit, was wir als Mannschaft jetzt brauchen, so der Leiter der Lizenzabteilung Frauen, "wir sind überzeugt, dass er uns helfen wird, unsere Mission, den Klassenerhalt, erfolgreich zu meistern."

Diese Mission gilt es am kommenden Sonntag gegen Eintracht Frankfurt zu starten (13 Uhr, LIVE! bei kicker). Die Hessen, die im Moment Vierter sind, werden der erste Härtetest.