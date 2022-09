Rückkehr nach Hoffenheim: Brand und das "coole Zeichen"

Die Frauen des VfL Wolfsburg sind gut aus den Startlöchern gekommen, nun geht es für den Meister nach Hoffenheim. Für Vize-Europameisterin Jule Brand ein besonderes Spiel.

"Wir haben verdient mit 4:0 gewonnen", ließ VfL-Trainer Tommy Stroot nach dem klaren Auftakterfolg gegen die SGS Essen wissen, sieht aber noch Potenzial "im Zusammenspiel im Offensivbereich" und seine Mannschaft "noch nicht da, wo wir sein wollen und können". Nun wartet aber ein richtiger Härtetest auf die Wölfinnen, es geht zur TSG Hoffenheim.

Sehr zur Freude von Jule Brand, die im Sommer den Weg von den Kraichgauerinnen nach Wolfsburg eingeschlagen hat. "Es war ein gutes Auftaktspiel von uns", meinte die Nationalspielerin, auch wenn der VfL nur "langsam ins Spiel gekommen" ist. Brand, die in der 66. Minute für Tabea Waßmuth in die Partie kam, hat sich über ihre Einwechslung und auch den klaren Sieg gefreut, es war "ein schönes Gefühl", so die 19-Jährige.

Nun folgt das schnelle Wiedersehen mit der TSG Hoffenheim, für die Brand 44 Bundesliga-Spiele (8 Tore) absolviert hat. Die Partie am Samstag (17.55 Uhr) findet in der PreZero-Arena in Sinsheim statt. "Sehr cool" findet Brand, "das Hoffenheim im großen Stadion spielt". Sie sei "damals im Stadion gesessen und habe die Spiele der Männer geguckt. Dass wir gegen Hoffenheim darin spielen", wertet Brand als "cooles Zeichen für den Frauenfußball".

Besonderer Ort also für Brand bei der Rückkehr und "ein sehr besonderes Spiel auch für mich", sagte die Offensivspielerin. In das sie mit Wolfsburg als Favorit gegen ihren Ex-Klub geht, der beim 1:3 in Köln seinen Saisonstart verpatzt hat.