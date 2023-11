Rückkehr nach 32 Jahren: Böger wird Sportdirektor beim FC Carl Zeiss Jena

Der FC Carl Zeiss Jena hat den Posten des Sportdirektors neu besetzt. Mit Stefan Böger kehrt ein bekanntes Gesicht nach 32 Jahren zurück zum FCC.

Der FC Carl Zeiss Jena darf sich künftig über viel Erfahrung auf dem Sportdirektor-Posten freuen. Mit Stefan Böger kehrt nach 32 Jahren ein im Paradies bestens bekanntes Gesicht zurück. Der heute 57-jährige Ex-Profi, der einst beim FCC seine Karriere in der DDR-Oberliga startete und später für Hansa Rostock, den MSV Duisburg und den Hamburger SV 129 Bundesliga-Spiele bestritt, ist zudem sehr gut vernetzt.

FCC-Geschäftsführer Patrick Widera in einer Vereinsmeldung zur Böger-Verpflichtung: "Die Position des Sportdirektors ist eine Schlüsselstelle im Verein. Für dieses sehr umfängliche Aufgabenspektrum bringt Stefan Böger die nötige Tiefe und Breite an Erfahrungen aus seinen unterschiedlichen Stationen mit, weshalb es uns sehr freut, dass wir ihn hierfür gewinnen konnten und nun zurück in Jena begrüßen dürfen."

Böger trainierte von 2008 bis 2013 diverse U-Nationalmannschaften beim DFB, stand zudem bei Dynamo Dresden und dem Hallenschen FC in der 3. Liga an der Seitenlinie. International war er zwei Jahre lang Jugendleiter beim chinesischen Profiklub Guangzhou FC, ehe es den gebürtigen Erfurter 2022 als Scout des FC Augsburg zurück nach Deutschland zog.

"Etwas extrem Besonderes"

Böger selbst freut sich auf die neue Aufgabe: Für den gelernten Rechtsverteidiger schließe sich damit ein Kreis. "Ich habe 1979 als damals 13-Jähriger im Nachwuchsbereich des FCC begonnen, für den ich bis 1991 spielen durfte (156 Spiele für Jena, Anm. d. Red.). Dass ich nun nach einem sehr langen, intensiven und abwechslungsreichen Weg durch die verschiedensten Facetten des Fußballs wieder für den Verein tätig sein darf, wo für mich alles begann, ist etwas extrem Besonderes."