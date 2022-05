Rückkehr nach 26 Jahren: Cremonese und Lecce steigen in die Serie A auf

In der Serie B stehen die beiden direkten Aufsteiger fest. Neben Meister Lecce kehrt Cremonese nach 26 Jahren in die höchste italienische Spielklasse zurück.

Manche Spieler waren noch nicht mal geboren, als US Cremonese letztmals in der Serie A spielte. IMAGO/LaPresse

US Lecce und US Cremonese gehören wieder zur Serie A. Letztgenannte kehren nach 26 Jahren wieder ins Oberhaus zurück, weil sie am letzten Spieltag einen Auswärtssieg in Como feiern konnten, während Monza bei Perugia verlor.

Die beiden Erstplatzierten - Lecce ist Zweitligameister - steigen in der Serie B direkt auf, während zwischen Rang drei und Rang acht der dritte Aufsteiger in einem Play-off-Format ermittelt wird. Dabei handelt es sich in diesem Jahr um Pisa, Monza, Brescia, Ascoli, Absteiger Benevento und Perugia, das ein zweites Mal in Folge aufsteigen könnte.

Genau andersherum ist es dem FC Crotone ergangen, der nach dem Abstieg aus der Serie A direkt auch aus der Serie B abgestiegen ist. Außerdem müssen Alessandria und Pordenone den Gang nach unten antreten.