Rückkehr nach 22 Jahren: Israels Nationalteam in FC 24 aufgenommen

Seit einigen Tagen ist Israels Nationalmannschaft in EA SPORTS FC 24 spielbar - ein Comeback nach 22 Jahren virtueller Abwesenheit. Grund für die Rückkehr ist wohl das anstehende eSport-Event in Berlin.

Mehr als zwei Dekaden lang konnten israelische Fußballfans ihre Nationalmannschaft in FIFA respektive FC nicht mehr spielen. Anfang der 2000er-Jahre war das in einer Simulation aus dem Hause EA SPORTS letztmals möglich gewesen. Am 28. Juni hat der Entwickler dem Team im Zuge eines Spiel-Updates jedoch zum großen Comeback verholfen: Israel ist im EM-Modus von FC 24 enthalten - wenn auch etwas versteckt.

Wie einige andere Auswahlen, die die Qualifikation für die Europameisterschaft in Deutschland nicht geschafft haben, kann Israel im authentischen Wettbewerbsformat unter "Eigenes Turnier" in die EURO 2024 geholt werden. Für den Anstoßmodus von FC 24 ist die Nationalmannschaft weiterhin nicht vorgesehen.

Im virtuellen israelischen Kader steht unter anderem Bayern-Ersatzkeeper Daniel Peretz. Die höchsten Overall-Ratings gehen derweil an Manor Solomon von Tottenham Hotspur und Routinier Eran Zahavi von Maccabi Tel Aviv (je 77 Punkte). Ebenfalls verfügbar sind Salzburgs Oscar Gloukh und Shon Weissman von Salernitana, die von EA SPORTS jeweils mit einer 75er-Gesamtbewertung versehen wurden.

eEURO 2024: Israel darf eigenes Team spielen

Laut eigener Angabe habe der israelische Fußballverband (IFA) auf die Inklusion seiner Nationalmannschaft bestanden - EA SPORTS stimmte zu. Entstanden sei der dringende Wunsch aufgrund der Teilnahme an der eEURO 2024 in Berlin, die am kommenden Sonntag stattfindet. Dort soll Israels eSportler Yuval Blizovsky in FC 24 mit realistischen Nationalspielern sowie originalgetreuen Trikots antreten können.

Bestätigt hat EA SPORTS diesen Hergang auf Anfrage von kicker eSport nicht, dementiert aber ebenso wenig. "Wir freuen uns, dass die acht Finalisten ihre authentischen Nationalmannschaften für die erste eEURO in EA SPORTS FC einsetzen werden", teilte der Entwickler stattdessen allgemein mit.

IFA-Chef Shino Zoertz äußerte sich im Verbandsstatement auf X: "Unser Ziel ist es, ein junges Publikum zu erreichen, das sich mit den Profis der Nationalmannschaft identifiziert. Ich bin sehr stolz, dass der Fußballverband dem israelischen Publikum nach 22 Jahren solche Neuigkeiten gebracht hat." Schon am 27. Juni hatte der Account die Rückkehr mit israelischem Videomaterial aus einem alten FIFA angedeutet.