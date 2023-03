Rückkehr ins VfL-Stadion: Reis will ganz gelassen bleiben

Am Samstag kehrt Thomas Reis in das Stadion zurück, das jahrelang sein Wohnzimmer war. Das Spiel seines FC Schalke beim VfL Bochum könnte einige Provokationen bereithalten. Bochums Aufstiegstrainer von 2021 erklärt, wie er damit umgehen will.

"Wer nicht hüpft, der ist Borusse", sangen Schalkes Fans nach dem 2:1-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart am vergangenen Wochenende. Bedeutet das nun, dass Schalkes Anhängerschaft das Ruhrpott-Derby am Samstag (15.30 Uhr) beim VfL Bochum emotional nicht so wichtig nimmt wie die Partie gegen den BVB sieben Tage später? Oder ist es vielleicht doch eher eine gezielt-provokante Geste der Ignoranz in Richtung VfL?

Schalke ist in der Rückrunde noch ohne Niederlage

Fakt ist: Vor den beiden Revierderbys lodert das Feuer der Emotionen im Pott. Schalke 04 ist nach fünf ungeschlagenen Rückrundenspielen verdammt heiß auf das, was da jetzt kommt: Erst das Spiel im Ruhrstadion, dann die Heimpartie gegen den BVB, der neben Schalke der einzige in der Rückrunde noch ungeschlagene Klub ist.

Und die Königsblauen können schon an diesem Samstag tatsächlich schaffen, wovon sie seit Wochen träumen: Mit einem Sieg in Bochum würden sie den letzten Tabellenplatz verlassen - und an den VfL abgeben. Mehr Derby-Brisanz geht zu diesem Zeitpunkt kaum.

Rückkehrer Reis: "Uns erwartet ein heißer Kampf"

Für Thomas Reis wird es eine ganz spezielle Rückkehr. Das VfL-Stadion war jahrelang das Wohnzimmer des Bochumer Aufstiegstrainers. Nach dem 1:3 des VfL in der Hinrunde auf Schalke war er entlassen worden, seit Ende Oktober ist er S04-Coach. Und er hat den Aufsteiger auf Vordermann gebracht.

Reis stellt sich auf Provokationen aus dem Lager seines früheren Arbeitgebers ein, will damit aber souverän umgehen und bemüht sich um Understatement. "Uns erwartet ein heißer Kampf", sagt der Coach. "Ich kenne das Stadion und das Umfeld ganz gut. Ich habe dort lange gearbeitet, und das nicht unerfolgreich. Jetzt bin ich Trainer von Schalke 04."

Wie verläuft Reis' Wiedersehen mit den alten Kollegen?

Ob Reis wieder den Hoodie überstreift, den er gegen Stuttgart trug? Auf dem gesamten Rücken prangte das S04-Logo. Reis wird in Bochum direkt vor der Haupttribüne stehen. Auf der wiederum werden Verantwortliche sitzen, mit denen ein Miteinander zuletzt schwierig war. Im Januar hatte Reis im Exklusivinterview mit dem kicker von einer Trennung gesprochen, die "leider sehr unschön" ablief, am Samstag kommt es erstmals zum Wiedersehen.

Alles zum brisanten Ruhrpottderby zwischen Bochum und Schalke, dem ersten seit 2010, lesen Sie in der Donnerstagsausgabe des kicker (ab Mittwochabend auch als eMagazine).