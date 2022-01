Rückkehr ins Unterhaus: Sandhausen holt Deville

Der SVS hat sich auf der Stürmerposition noch einmal verstärkt und verpflichtete mit sofortiger Wirkung Maurice Deville. Der Luxemburger unterschrieb bis Saisonende.

Wie der Sportliche Leiter des SVS, Mikayil Kabaca, in einer Vereinsmitteilung erklärte, reagiere man mit dem Transfer auf die "sehr kurzfristige Leihe von Gianluca Gaudino" (wechselt zum SC Altach) und die Freistellung von Daniel Keita-Ruel.

"Nach den letzten Abgängen im Offensivbereich war es wichtig, mit einem körperlich starken und schnellen Spieler unseren Kader zu ergänzen", sagt Trainer Alois Schwartz und meinte: "Auf Maurice passt dieses Anforderungsprofil."

Insgesamt acht Neue für den SVS

Neben Nils Seufert, Dario Dumic, Ahmed Kutucu, Alou Kuol, Felix Wiedwald, Erich Berko und Tom Trybull ist Deville der achte Neuzugang des Tabellen-16. der 2. Liga in diesem Winter - und der 29-Jährige freut sich sehr auf seinen neuen Klub. "Die Gespräche mit den Verantwortlichen in Sandhausen haben mir ein sehr gutes Gefühl gegeben. Ich bin überglücklich, in Sandhausen noch einmal die Chance zu erhalten, in der 2. Liga spielen zu dürfen."

Zuletzt spielte der luxemburgische Nationalspieler (59 Länderspiele) beim 1. FC Saarbrücken, für den er sieben Tore in 39 Drittligaspielen markierte. Doch auch die 2. Liga ist ihm nicht unbekannt, so spielte er 2015/16 für den 1. FC Kaiserslautern im Unterhaus (17 Spiele, vier Tore).