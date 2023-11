Rückkehr ins Training: Bell soll den Leitsch-Ausfall kompensieren

Auf das Fehlen von Sepp van den Berg und Dominik Kohr hat sich Mainz 05 eingestellt, jetzt fällt auch Maxim Leitsch aus. Dafür meldet sich Stefan Bell im Training zurück.

Könnte bereits am Wochenende wieder spielen: Stefan Bell. IMAGO/Beautiful Sports

Routinier Bell wird zum großen Hoffnungsträger für die Mainzer Defensive. Wegen Achillessehnenproblemen verpasste er die beiden vergangenen Bundesligaspiele sowie den DFB-Pokal. Seit Anfang dieser Woche ist der 32-Jährige wieder im Mannschaftstraining. Vermutlich muss die Mainzer Nummer 16 schon am Sonntag in Sinsheim gegen die TSG Hoffenheim (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ran, denn die Mainzer Abwehrspieler fallen reihenweise aus.

In dieser Woche verabschiedete sich auch Maxim Leitsch wieder ins Verletztenlager, der das Glück wahrlich nicht gepachtet hat. Am Mittwoch verkündeten die 05er, dass der Innenverteidiger im Training eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel erlitt und "in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung steht". Demnach handelt es sich mindestens um einen Muskelfaserriss.

Ende August hatte der 25-Jährige durch einen Bänderanriss im linken Knie bereits fünf Spiele verpasst. Schon damals zeigte er bis zur Verletzung guten Leistungen. Auch diesmal gehörte Leitsch beim 2:0 gegen RB Leipzig und beim 0:0 in Darmstadt zu einer stabilen Mainzer Dreierkette, die erstmals seit Monaten ohne Gegentor blieb. Trainer Jan Siewert muss gegen Hoffenheim nun auf das komplette Trio verzichten, das bei den Lilien für ein torloses Unentschieden sorgte. Sepp van den Berg und Dominik Kohr, der hinten aushalf, kassierten jeweils die fünfte Gelbe Karte und sind gesperrt.

Außerdem fehlen Siewert die Langzeitverletzten Andreas Hanche-Olsen, der am Sprunggelenk operiert wurde, und Josuha Guilavogui, der wegen einer schweren Muskelverletzung vermutlich bis zur Winterpause ausfällt. Dem Trainer wird kaum anderes üblich bleiben, als die Dreierkette mit Außenverteidigern zu ergänzen. Anthony Caci ist einer der Kandidaten, Silvan Widmer ein anderer. Wobei Letzterer nach einer Verletzungspause im Sommer und einem kleinen Rückschlag vor wenigen Wochen noch ohne Saisoneinsatz ist, weshalb er auch auf die Reise zur Schweizer Nationalmannschaft verzichtete.

Angesichts der großen Personalnot kommt die Genesung von Bell also gerade recht. Er wäre neben Edimilson Fernandes der zweite einsatzfähige etatmäßige Innenverteidiger, wobei der Schweizer Nationalspieler nach seiner Roten Karte beim 1:1 gegen Israel früher an den Mainzer Bruchweg zurückkehrte als erwartet.