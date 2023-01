Rückkehr in Sicht? Blum trainiert beim Club

Auf dem Trainingsgelände des 1. FC Nürnberg dreht ein Altbekannter seine Runden. Danny Blum darf sich in dieser Woche für einen Vertrag empfehlen.

Erst im Sommer hatte der 32-Jährige den deutschen Vereinsfußball verlassen und sich dem zypriotischen Erstligisten APOEL Nikosia angeschlossen, wo sein Vertrag aber nach nur einem halben Jahr vor wenigen Tagen wieder aufgelöst worden war.

Nun wird Blum beim 1. FC Nürnberg in der laufenden Woche am Trainingsbetrieb teilnehmen, wie der Zweitligist in einer Vereinsmitteilung bekanntgab. Für die Franken stand der Offensiv-Allrounder bereits von 2014 bis 2016 in 46 Pflichtspielen (acht Tore) auf dem Platz und scheiterte damals in der Relegation gegen Eintracht Frankfurt knapp an der gemeinsamen Rückkehr in die Bundesliga.

Verpflichtung hängt an "verschiedenen Faktoren"

Ob es am Ende für eine solche in den Kader seines Ex-Klubs reichen wird, hänge von "verschiedenen Faktoren" ab, so der Nürnberger Sportvorstand Dieter Hecking. Man werde die Möglichkeit nutzen, "ihn eine Woche lang genau zu beobachten", so der 58-Jährige.

Die - zeitweise - Rückkehr an die alte Wirkungsstätte soll sich für Blum in jedem Fall lohnen: Neben der Aussicht auf einen Vertrag will der ehemalige Frankfurter und Bochumer die Chance nutzen, sich nach seiner Vertragsauflösung bei APOEL fit zu halten.

Bruder Shawn spielt ebenfalls beim Club

Sollte sich der gebürtige Frankenthaler empfehlen können, käme es zudem zur Zusammenkunft mit seinem jüngeren Bruder Shawn. Der 20-Jährige wechselte im Sommer aus der Nachwuchsabteilung des 1. FC Kaiserslautern nach Nürnberg und unterschrieb dort einen Profivertrag bis 2025, kam bislang aber nur in der regionalliga-Mannschaft zum Einsatz.

Blum wäre bereits der fünfte Winter-Neuzugang des Tabellen-11., der zuvor bereits Peter Vindahl, Benjamin Goller, Jannes Horn und Florian Flick verpflichtet hat.