Rückkehr in die Seleccion? Isco blüht bei Betis wieder auf

An Union ließ er kein gutes Haar, bei Real Betis überzeugt er am Fließband. Isco hat zu altem Glanz zurückgefunden - und darf sogar auf eine Rückkehr ins spanische Nationalteam hoffen.

Wer hätte eine Verpflichtung von Isco vor ein paar Jahren noch als Wagnis beschrieben? Doch so mancher Betis-Fan dürfte die Nase gerümpft haben, als der Transfer von Isco im Sommer 2023 verkündet wurde. Auch die Macher in Andalusien bauten sich zumindest eine kleine Versicherung ein. Der 31-Jährige erhielt "nur" einen Einjahresvertrag.

Inzwischen ist Isco kein Risiko mehr für den eigenen Klub, sondern für die gegnerischen. Bei Betis hat er mit zwei Toren, zwei Vorlagen und reihenweise starken Auftritten wesentlichen Anteil an Rang sechs der Grün-Weißen. Dass er zum besten Spieler der Partie gewählt wird, ist mehr Regel als Ausnahme - in acht von zwölf Spielen war das der Fall. In der Europa League köpfte er Anfang Oktober den 2:1-Siegtreffer gegen Sparta Prag.

Und so steht Isco auf einer Vorauswahlliste von Spielern, die Spaniens Coach Luis de la Fuente einberufen könnte. Am 16. November tritt die Furia Roja in der EM-Qualifikation in Zypern an, drei Tage später geht es in Valladolid gegen Zypern. Für den Tabellenführer der Gruppe A ist ein Weiterkommen nur noch Formsache.

Isco zündet den Funken

Doch was ist passiert mit dem Spieler, über den die "Marca" kürzlich schrieb, er könne "den Funken zünden, der in der Lage ist, die Spiele zugunsten der eigenen Mannschaft aus dem Gleichgewicht zu bringen"? Der auf einmal für seine "positive Einstellung, für konstante Arbeit und kameradschaftliches Verhalten" gelobt wird?

Charakteristika, für die der "alte" Isco nicht gerade bekannt war. Vielmehr steht er als Inbegriff des schlampigen Genies, das alles kann, aber nicht so recht will. Bei seinen Anfängen in Malaga trumpfte der damalige Youngster dermaßen auf, dass Real Madrid ihn unter Vertrag nahm und auch lange nicht gehen ließ. Dass er in der Lage ist, den angesprochenen Funken entzünden zu lassen, war auch dort unübersehbar, kam aber schlicht zu selten vor.

Stattdessen wirkte der Regisseur häufig lethargisch, auf den großen Durchbrauch warteten sie vergebens in Madrid. Als er im Januar 2021 im Pokal bei Drittligisten CD Alcoyano mal wieder eine Chance erhielt, verprellte er viele Fans, indem er mit Marcelo vor der alles andere als geplanten Verlängerung herumalberte - letztlich schieden die Königlichen sensationell aus. "Vielleicht hätte ich früher gehen sollen", sagte er kürzlich rückblickend im "AS"-Interview.

In Sevilla schließt sich der Kreis

Im Sommer 2022 schloss sich Isco dann dem FC Sevilla an, von da an sorgte er beinahe nur noch abseits des Spielfelds für Schlagzeilen. Ende Dezember löste er seinen Vertrag auf, vorausgegangen waren dürftige Auftritte sowie offenbar eine Handgreiflichkeit mit dem damaligen Manager Monchi. Im Januar folgte der geplatzte Wechsel zu Union Berlin mit gegenseitigen Beschuldigungen. Der Mittelfeldspieler bezeichnete die Verhandlungen mit den Köpenickern damals als "ungeheuerlich".

Bis zu seinem Wechsel zu Betis hielt sich Isco individuell fit, den Schritt nach Saudi-Arabien wollte er trotz einiger Angebote und "hoher Summen" nicht gehen. "Ich bin jung und habe noch viele Jahre Fußball auf gutem Niveau vor mir. Jetzt liegt es an mir, das zu beweisen."

Bei Betis glänzt er nun mit einer Reihe starker Statistiken, sei in puncto Ballaktionen, Passquote oder in Bezug auf die vorletzten Pässe, die zu einem Tor führen. Trainer Manuel Pellegrini setzt ihn im 4-2-3-1auf der "zehn" ein, seiner Lieblingsposition. Es scheint, also ob sich Isco mit seinen 31 Jahren tatsächlich nochmal beweisen kann - womöglich auch im Nationalteam und bei der EM im kommenden Sommer.