Rückkehr in die Heimat: Grote wechselt nach Münster

Dennis Grote ist zurück bei Preußen Münster. Der 35-Jährige kehrt nach acht Jahren an seine alte Wirkungsstätte zurück, nachdem der Wechsel im Winter noch scheiterte.

Dennis Grote ist zurück beim SC Preußen Münster. Der 35-Jährige kehrt nach acht Jahren an seine alte Wirkungsstätte zurück, an die er bereits in der vergangenen Wintertransferperiode zurückkehren wollte. Grotes damaliger Wechselwunsch führt erst zu einer Suspendierung bei Ex-Verein Rot-Weiss Essen, später einigten sich der Kapitän und sein Arbeitgeber auf eine Vertragsauflösung. In der Rückrunde spielte der Mittelfeldspieler für den FC Wacker Innsbruck, wo sein Vertrag nur bis zum Sommer galt.

Bundesliga-Erfahrung und U-21-Titel

Grote spricht von einem "schönen Gefühl, wieder hier zu sein". "Ich freue mich, dass es geklappt hat. Münster ist meine Heimat, schon deswegen habe ich den Weg der Preußen natürlich intensiv verfolgt", wird er in einer Vereinsmitteilung weiter zitiert. Für Münster absolvierte Grote in seiner Karriere bereits 86 Spiele in der 3. Liga und im DFB-Pokal, dabei gelangen ihm 12 Treffer.

In seiner langen Karriere kam der U-21-Europameister von 2009 auch auf 69 Bundesliga-Spiele für den VfL Bochum. Wohl auch wegen dieser Vita freut sich Sport-Geschäftsführer Peter Niemeyer über einen "erfahrenen Spieler", der mit "seiner Qualität als Spieler und mit seiner Persönlichkeit" die Münsteraner Mannschaft bereichern soll.