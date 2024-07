Rückkehr in die Geburtsstadt: Da Silva wechselt zum FC Bayern

Der deutsche Nationalspieler Oscar da Silva kehrt in die Heimat zurück: Der 25 Jahre alte Forward wechselt nach zwei Jahren beim FC Barcelona zum FC Bayern.

Zurück in der Heimat: Oscar da Silva schließt sich dem FC Bayern München an. IMAGO/Beautiful Sports

Die Münchner statteten da Silva mit einem Dreijahresvertrag bis 2027 aus, dies teilte der Double-Sieger auf der vereinseigenen Website am Donnerstag mit. "Ich freue mich sehr, nach sieben Jahren überwiegend im Ausland in die Heimat zurückzukehren und meinem sozialen Umfeld wieder näher sein zu können", erklärte da Silva.

Von Berlin über Barcelona nach München

Der Flügelspieler war 2022 von Alba Berlin nach Barcelona gewechselt und von den Katalanen mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet worden. Für die Blaugrana kam da Silva insgesamt 136-mal zum Einsatz. Unter anderem absolvierte er 64 EuroLeague-Spiele für die Spanier, ein Titel blieb da Silva in dieser Zeit allerdings versagt. Barcelona hatte vor knapp eineinhalb Wochen schon bekanntgegeben, dass das Engagement des gebürtigen Münchners keine Fortsetzung finden werde, und nutzte nach eigenen Angaben eine Klausel, um den bis 2025 laufenden Vertrag zu kündigen.

Stanford-Absolvent da Silva, der zwischen 2017 und 2021 vier Jahre am US-College studierte, debütierte im deutschen Nationalteam vergangenes Jahr in der Qualifikation für die EM 2025 und zählt in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Paris zum Aufgebot des Weltmeisters. Als Spieler sieht sich da Silva "am liebsten auf der Vier, aber ich kann auch auf dem Flügel und der Fünf aushelfen. Ich mag es, verschiedene Rollen ausfüllen zu können", wird er auf der vereinseigenen Website zitiert.

Pesic: "Sehr unkomplizierte Verhandlungen"

"Wir waren ja in der Vergangenheit immer wieder in Kontakt mit Oscar und kennen uns sehr gut", sagte Marko Pesic. Der Bayern-Geschäftsführer sprach von "sehr unkomplizierten Verhandlungen", in denen der Wunsch da Silvas hinsichtlich einer Rückkehr nach München spürbar gewesen sei. "In dem Moment, als klar war, dass wir eine Chance hatten, ihn zu bekommen, haben wir uns sofort um ihn bemüht. Wir freuen uns sehr, dass es nun geklappt hat."

Würzburg holt US-Profi Ford

Auch in Würzburg arbeiten man am Kader für die neue Saison. Die Unterfranken verstärken sich mit dem US-amerikanischen Point Guard Robert Ford III. Am Donnerstag teilten die Baskets mit, dass der 24-Jährige von der Montana State University, wo er in seiner sechsten und letzten College-Saison Topscorer war, an den Main wechselt.