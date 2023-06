Rückkehr in die Bundesliga: Zeller verstärkt Köln

Der 1. FC Köln hat am Montag seinen zweiten Neuzugang vorgestellt. In Dora Zeller soll ab der kommenden Saison eine bundesligaerfahrene Stürmerin für den Effzeh auf Torejagd gehen.

Vor etwa einem Jahr gab Dora Zeller bekannt, Bayer Leverkusen nach drei Saisons verlassen zu werden, um sich eine neue Herausforderung im Ausland zu suchen. Diese fand sie in Schweden beim Erstligisten BK Häcken, der die vergangene Spielzeit als Zweiter beendete und in der laufenden Saison nach 15 Spieltagen Tabellenführer ist. Allerdings hat die 28-Jährige nur geringen Anteil am derzeitigen Erfolg des Teams aus Göteborg: In der aktuellen Saison kommt Zeller nur auf jeweils drei Kurzeinsätze in der Liga und im Pokal.

Kein Wunder also, dass die ungarische Nationalspielerin (66 Länderspiele, 22 Tore) wieder dorthin zurückkehren möchte, wo sie ihre erfolgreichste Zeit hatte. Bereits 2014 kam Zeller in die Bundesliga - damals war die TSG Hoffenheim auf das 19-jährige Sturmtalent von Ferencvaros Budapest aufmerksam geworden, das 71 Treffer in 83 Partien erzielte. Fünf Jahre, 59 Spiele und elf Tore später zog sie 2019 weiter zu Ligakonkurrent Bayer 04 Leverkusen, wo sie in 67 Partien 16-mal selber erfolgreich war und zehnmal für ihre Mitspielerinnen auflegte. Nun geht es also zum dritten Bundesligisten nach Köln. In der Domstadt unterzeichnet Zeller einen Vertrag bis 2025.

Zeller "passt gut zu unseren Werten und unserer Spielidee"

"Ich freue mich, wieder in der Bundesliga und bei einem aufstrebenden Klub wie dem 1. FC Köln spielen zu dürfen", wird Zeller auf der Kölner Vereinswebsite zitiert. "Ich möchte meiner neuen Mannschaft mit meiner Erfahrung und mit viel Einsatzfreude helfen, die gemeinsamen Ziele zu erreichen. Dafür werde ich alles geben", so die Ungarin weiter. In der vergangenen Saison hatten die Geißböcke den Klassenerhalt denkbar knapp geschafft und landeten am Ende mit zwei Zählern mehr als der Tabellenelfte aus Meppen (17 Punkte) auf Rang neun. Für die kommende Spielzeit wird ein Platz im Tabellenmittelfeld angestrebt.

Nicole Bender-Rummler, Bereichsleiterin Frauen- und Mädchenfußball des 1. FC Köln, ist sich sicher, in der 28-Jährigen genau die richtige Spielerin verpflichtet zu haben: "Wir bekommen mit Dora Zeller eine schnelle und abschlussstarke Stürmerin. Sie passt gut zu unseren Werten und unserer Spielidee. Dora hat eine sehr professionelle Einstellung und wird in Zukunft eine wichtige Säule für uns sein." Zeller soll beim Effzeh den Platz von Kapitänin Mandy Islacker übernehmen. Die 34-jährige ehemalige Nationalspielerin war in der vergangenen Saison mit acht Treffern beste Scorerin der Kölnerinnen gewesen, hatte Ende Mai aber ihr Karriereende verkündet. Durch einen Treffer gegen die SGS am letzten Spieltag sicherte die gebürtige Essenerin dem Effzeh in ihrem letzten Karrierespiel den Klassenerhalt.

Ob Zeller in diese Fußstapfen treten können wird, wird sich ab dem Ligaauftakt am 15. September zeigen. So oder so ist sich die Ungarin sicher, mit ihrem Wechsel nach Köln die richtige Entscheidung getroffen zu haben. "Beim FC wird der Frauenfußball sehr geschätzt, das ist mir wichtig", erklärte sie." Die Fans in Köln lieben den Fußball, sind sehr begeisterungsfähig und ich bin davon überzeugt, dass es eine sehr gute Entscheidung war, zum FC zu wechseln."