Rückkehr in die 3. Liga: Stendera spielt künftig für Oldenburg

Der VfB Oldenburg hat Marc Stendera verpflichtet. Der Drittligist sieht in seinem Neuzugang einen möglichen Führungsspieler.

Seinen Neuzugang vermeldete der VfB Oldenburg am Mittwoch. Stendera, der zuletzt vereinlos war und sich nach Angaben der Oldenburger im vergangenen halben Jahr beim Regionalligisten Hessen Kassel fit hielt, soll dem VfB bei der Mission Klassenerhalt helfen.

"Marc wird etwas Zeit brauchen, um seinen Rhythmus zu finden", sagte Sebastian Schachten, Sportlicher Leiter des VfB, angesichts Stenderas Wettbewerbspause. "Es kann jedoch für alle Seiten eine Win-Win-Situation werden. Mit Marc bekommen wir einen gestandenen Spieler im Zentrum dazu. Wir sind überzeugt, dass er aufgrund seiner fußballerischen Klasse und Erfahrung den Kreis der Führungsspieler in der Mannschaft erweitert."

Stendera kennt die Liga: "Man hat wenig Zeit, die Gegner sind immer eng dran, es wir sehr körperlich gespielt"

Stendera spielte im Laufe seiner Karriere beim FC Ingolstadt 04, Hannover 96 und Eintracht Frankfurt. Für die Hessen absolvierte der Mittelfeldspieler 78 Bundesligapartien, in denen er fünf Tore erzielte. Aus seiner Zeit in Ingolstadt kennt der 27-Jährige zudem die 3. Liga (36 Spiele, zwei Tore), in der er nun wieder auflaufen wird. "Die 3. Liga ist schwierig. Man hat wenig Zeit, die Gegner sind immer eng dran, es wir sehr körperlich gespielt", wird Stendera in der Mitteilung der Oldenburger zitiert. Zu seinem Transfer sagte er: "Wir hatten gute Gespräche und ich freue mich darauf, dass ich beim VfB die Möglichkeit bekomme, wieder auf hohem Niveau Fußball zu spielen.“

Oldenburg rangiert aktuell auf Platz 16 der 3. Liga. Mit 16 Punkten ist man derzeit nur knapp über dem Strich: Der punktgleiche FSV Zwickau ist bereits auf Abstiegsplatz 17.