Rückkehr für 10.000 Fans in Bielefeld

Auch bei Arminia wächst die Vorfreude auf ein Bundesligaspiel im attraktiven Rahmen: Gegen Mönchengladbach plant der Klub mit der Öffnung von mehr als einem Drittel der Stadionkapazität für die Zuschauer.

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung per Eilverfahren beim Oberverwaltungsgericht Münster war bereits hinterlegt. Nun erhält auch Arminia Bielefeld bereits auf anderem Wege die Aussicht auf eine größere Kulisse beim Heimspiel am kommenden Samstag gegen Borussia Mönchengladbach. Über ein Drittel der Plätze in der 27 332 Plätze umfassenden Schüco-Arena dürfen besetzt werden.

Basis dafür ist der Beschluss der Chefs der Staats- und Senatskanzleien von diesem Mittwoch, nach dem bundesweit bei überregionalen Großveranstaltungen unter freiem Himmel bis zu 10.000 Zuschauern (bei maximal 50 Prozent Auslastung) Einlass gewährt werden darf. Die Regelung fließt in die Corona-Verordnungen der Länder ein und ist somit maßgeblich für die Handhabung der Spiele der Bundesliga am Wochenende.

Bislang hatten auch die Bielefelder von einer Höchstgrenze von 750 Besuchern ausgehen müssen, zuletzt war dies bereits im jüngsten Heimspiel gegen Greuther Fürth (2:2) der Fall. In der Hoffnung auf eine Anpassung hatte sich der Klub jedoch bereits auf verschiedene Szenarien präpariert. Eine kurzfristige Abwicklung des Verkaufs der Eintrittskarten stellt nach Angaben eines Sprechers demnach von der Software her kein Problem dar. Bei Arminia wird zunächst den Dauerkarteninhabern ein Erstzugriffsrecht auf Tickets für das Gladbach-Spiel eingeräumt. Per Losverfahren können sich anschließend Mitglieder und schließlich weitere Interessierte um mögliche Restkarten bemühen. Über das genaue Prozedere informiert der Bundesligist tagesaktuell auf seiner Website.