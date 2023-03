Rückkehr des verlorenen Sohns: Wagner unterschreibt in Seattle

Bobby Wagner (32) ist zurück bei den Seattle Seahawks. Nach nur einem Jahr kehrt die Franchise-Ikone zurück an die einstige Wirkungsstätte.

Wie die Seahawks am frühen Sonntagmorgen (MEZ) bestätigten, hat der Linebacker in Seattle einen Vertrag unterschrieben. Laut NFL-Insider Ian Rapoport soll es sich dabei um einen Deal über ein Jahr handeln, der Wagner sieben Millionen US-Dollar einbringt. "Ich bin wirklich begeistert, zurück zu sein", schrieb der Routinier auf Twitter. "Meine zwölfte Saison, was für ein Segen."

Von seinen vorherigen elf NFL-Saisons hatte Wagner zehn bei den Seahawks verbracht, seit er im Draft 2012 von Seattle gezogen worden war. Sechsmal wurde er in dieser Zeit zum All-Pro gewählt, war 2013/2014 ein integraler Bestandteil der starken Defense, die die Seahawks zum Super-Bowl-Sieg führte. Seine Berufung in die Pro Football Hall of Fame nach dem Karriereende gilt bereits jetzt als sicher.

Im März 2022 war Wagner von den Seahawks entlassen worden und hatte daraufhin ausgerechnet beim Division-Rivalen Los Angeles Rams einen hochdotierten Fünfjahresvertrag unterschrieben. Nach nur einer Saison in Kalifornien hatten sich Wagner und die Rams allerdings schon wieder auf eine Vertragsauflösung geeignet, was den Linebacker zu einem der prominentesten Free Agents auf dem Markt machte.

Mit seiner Rückkehr soll Wagner für Routine und Konstanz in einer Seahawks-Defense sorgen, die in der vergangenen Saison genau diese Tugenden häufig hatte vermissen lassen.