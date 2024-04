Rückkehr auf die große Fußball-Bühne: Barbarez übernimmt Bosnien

Sergej Barbarez hat sich in der Bundesliga einen Namen gemacht, seit seinem Karriereende war es ruhig um ihn geworden. Jetzt kehrt er auf die große Bühne zurück.

330 Bundesliga-Spiele für Dortmund, den HSV und Leverkusen hat Sergej Barbarez bestritten, dabei gelangen ihm 95 Tore - den Großteil seiner Karriere verbrachte er von 2000 bis 2006 beim Hamburger SV (208 Spiele, 73 Tore). Für Bosnien bestritt der ehemalige Stürmer 47 Länderspiele (17 Tore) - unter anderem als Kapitän.

Nach der Saison 2007/08 beendete Barbarez im Alter von 36 Jahren seine Profi-Karriere, hatte er angekündigt seinen Trainerschein machen zu wollen. Coach war er dann aber nirgends, vielmehr trat Barbarez sporadisch als TV-Experte auf und kam zudem zu einem gewissen Bekanntheitsgrad als Pokerspieler.

Fortsetzung folgt

Nun aber kehrt der mittlerweile 52-Jährige zum Fußball zurück und wird neuer Nationaltrainer von Bosnien-Herzegowina. "Es wird fortgesetzt", schrieb er auf sozialen Medien und postete dabei die Flagge seines Heimatlandes. Barbarez bestätigte damit Medienberichte, wonach er Savo Milosevic als Nationaltrainer der Drachen beerben werde. Milosevic war in den Play-offs zur EM 2024 an der Ukraine gescheitert (1:2).

Noch sei der Vertrag nicht unterzeichnet, da noch einige Details zu klären seien. Jedoch hatte Verbandspräsident Vico Zeljkovic bereits verraten, das Barbarez unter allen möglichen Kandidaten "dem Posten des Nationaltrainers am nähesten" sei.

Barbarez soll die Bosnier, die in ihrer Geschichte bislang lediglich bei der WM 2014 eine Endrunde erreicht haben, wieder zu einem Großturnier führen. Auch heißt es, dass man langfristig mit ihm plane und ihn mit einem Vierjahresvertrag ausstatten möchte. Zunächst aber sind die Bosnier deutscher Gruppengegner in der kommenden Nations League, am 11. Oktober erwarten die Drachen das DFB-Team, ehe man am 16. November in Deutschland antritt.