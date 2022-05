Rückkehr auf die große Bühne: Turpin leitet das Champions-League-Finale

Der Unparteiische Clement Turpin wird das Champions-League-Endspiel zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid leiten, wie die UEFA mitteilte. Für den Franzosen ist es eine Rückkehr ins große Endspiel, diesmal aber in veränderter Rolle.

Turpin ist seit 2010 auf internationaler Bühne aktiv und war bereits vor vier Jahren beim Endspiel in Kiew mit von der Partie, damals aber noch als Vierter Offizieller. In der vergangenen Spielzeit leitete er unter anderem das Endspiel der Europa League zwischen Villarreal, der Überraschungsmannschaft der aktuellen CL-Saison, und ManUnited.

In diesem Jahr wird er erstmals für ein Champions-League-Finale verantwortlich sein, wenn Liverpool und Real Madrid am 28. Mai, bei der Neuauflage des Endspiels von 2018, in Paris aufeinandertreffen. Die Königlichen treffen gleichzeitig auf einen alten Bekannten. Denn: Turpin pfiff auch das Viertelfinal-Hinspiel, welches Real dank eines Dreierpacks von Torjäger Karim Benzema mit 3:1 gegen den FC Chelsea gewann.

Das Schiedsrichtergespann komplettieren - wie auch im Viertelfinale - die beiden Assistenten Nicolas Danos und Cyril Gringore. Zudem werden Jerome Brisard als Video-Schiedsrichter und Benoit Bastien als Vierter Offizieller mit von der Partie sein.