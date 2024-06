Rückkehr auf der Bank: Schalke stellt Sam als Co-Trainer vor

Zweieinhalb Jahre lang trug Sidney Sam als Spieler das Trikot des FC Schalke 04. Überzeugen konnte er dabei nie nachhaltig. Nun kann der 36-Jährige dies im Trainerstab nachholen.

Königsblau in der Königsklasse. Was dieser Tage wie die verwischende Erinnerung an längst vergangene Zeiten wirkt, daran kann sich Sidney Sam sicherlich noch bestens erinnern. Dreimal lief er in seiner Debütspielzeit 2014/15 nach seinem Wechsel aus Leverkusen für die Knappen in der Champions League auf, ehe es für den dribbelstarken Flügelspieler nicht mehr wirklich laufen wollte.

Schlussendlich sammelte er auf Schalke lediglich 22 Pflichtspieleinsätze für die Profis und blieb dabei ohne Torerfolg, ehe er infolge einer Leihe an den SV Darmstadt gen Bochum und von dort nach Altach und schließlich in die Türkei weiterzog, wo er seine aktive Laufbahn 2021 in Diensten Antalyaspors beendete.

Bindeglied zwischen Team und Chefcoach

2024, zehn Jahre nach seiner ersten Ankunft auf Schalke, ist der 36-Jährige nun zurück bei S04. Wie die Gelsenkirchener am Donnerstag mitteilten, wird sich Sam dem Trainerstab von Karel Geraerts anschließen und als Co-Trainer der Zweitligamannschaft fungieren. Der primäre Fokus seiner Rolle läge dabei in der Kommunikation mit den Profis und Einzelarbeit. "Sidney wird eng mit den Spielern zusammenarbeiten und seine Erfahrungen teilen. Mit seiner Unterstützung können wir noch besser auf die individuellen Bedürfnisse jedes Einzelnen eingehen", wird Sams künftiger Cheftrainer auf der Website des Traditionsvereins zitiert.

Loboué kommt als Torwarttrainer

Sam ist allerdings nicht der einzige Neuzugang im Staff von Geraerts. Denn im selben Atemzug mit der Verpflichtung des zuletzt bei Drittligaabsteiger Duisburg tätigen Ex-Spielers, gab der FC Schalke auch die Zusammenarbeit mit Stephan Loboué bekannt. Der ehemalige ivorische Nationaltorhüter war lange Jahre Torwarttrainer im Frankfurter Nachwuchs, ehe er die identische Position beim marokkanischen Topteam Raja Casablanca innehatte und nun auch bei Königsblau besetzten soll.

"Stephan wird neue Impulse in unser Training einbringen. Er kennt die Liga und hat sich in den vergangenen Jahren als Torwart-Trainer stetig weiterentwickelt", kommentierte Geraerts den 42-jährigen Neuzugang, der in seiner Profilaufbahn 81 Zweitligapartien absolvierte und bei Schalke Neuzugang Ron-Thorben Hoffmann unter seine Fittiche nehmen wird.