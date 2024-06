Drei Jahre war er weg, nun ist er zurück: Patrick Drewes verlässt wie schon zuvor berichtet den Karlsruher SC vorzeitig und schließt sich erneut dem VfL Bochum an. "Anne Castroper" hatte der 31-Jährige bereits zwischen 2019 und 2021 gespielt, nun könnte er in die Rolle des langjährigen Stammkeepers Manuel Riemann schlüpfen, der in der Relegation suspendiert worden war. Über die Ablöse vereinbarten der VfL und der KSC Stillschweigen, beim Bundesligisten unterschrieb Drewes bis Juni 2026.