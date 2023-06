Rückkaufoption war fast abgelaufen: VfB holt Maglica zurück

Der VfB Stuttgart hat einen weiteren Neuzugang für die kommende Bundesliga-Saison präsentiert: Innenverteidiger Matej Maglica kehrt fest zu den Schwaben zurück. Doch für wie lange?

Wie der Tabellen-16. der abgelaufenen Bundesliga-Saison am Donnerstagnachmittag offiziell mitteilte, wechselt Matej Maglica fest vom FC St. Gallen zurück zum VfB und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Der Zeitpunkt der Bekanntgabe überrascht nicht, die beim Wechsel in die Schweiz ausgehandelte Rückkaufoption lief an diesem Donnerstag aus.

Der VfB zahlt rund 450.000 Euro an St. Gallen, wo Maglica durchaus für sich geworben hatte. Ursprünglich war der Innenverteidiger im Jahre 2020 vom Oberligisten 1. Göppinger SV ins Nachwuchsleistungszentrum des VfB gewechselt. Für die U 21 der Stuttgarter kam er in der Regionalliga Südwest auf insgesamt 40 Einsätze.

Im November 2021 gab Maglica sein Bundesligadebüt im Stuttgarter Trikot, bei der 0:1-Heimniederlage gegen Arminia Bielefeld war er fünf Minuten vor Schluss für Nikolas Nartey eingewechselt worden. Es sollte sein bis heute einziger Bundesliga-Einsatz bleiben. Kommen ab der neuen Saison noch mehr dazu? Maglica ist in Stuttgart als Back-up eingeplant und soll sich in der Sommer-Vorbereitung zeigen. Nicht ausgeschlossen, dass der Kroate noch weiterverkauft oder -verliehen wird.

In St. Gallen, das im Januar 2022 zugeschlagen hatte, jedenfalls machte der 1,96-Meter-Hüne Werbung in eigener Sache. Insgesamt kam Maglica in 52 Pflichtspielen für die Schweizer zum Einsatz, erzielte dabei vier Tore und bereitete ein weiteres vor. Er etablierte sich schnell als Stammkraft und stand alleine in der vergangenen Spielzeit 27-mal in der Startelf.