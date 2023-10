Rückhalt Schwäbe: "Dann haben wir ein gutes Gefühl"

Beim 0:3 in Leverkusen verhindert nur Kölns Keeper Marvin Schwäbe Schlimmeres. Die Leistung seines Teams bewertet er aber gar nicht so schlecht - und sieht sogar Grund zur Hoffnung in der Krise.

Fliegt hinterher: Marvin Schwäbe kann Leverkusens 3:0 durch Victor Boniface nicht verhindern. IMAGO/Moritz Müller