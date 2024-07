Rückfall in "vergessen geglaubte Zeiten": Games-Referat verliert Eigenständigkeit

Das Games-Referat werde künftig mit dem der Kultur- und Kreativwirtschaft zusammengelegt. Damit verliert es seine Eigenständigkeit, was in der Szene harsch kritisiert wird.

Film, Musik oder Literatur haben in der Bundesregierung ein eigenständiges Referat. Nicht mehr dazu zählen Videospiele. Künftig werden nämlich die Referate Kultur- und Kreativwirtschaft sowie Games zusammengelegt und unter die Leitung von Ministerialrat Frank Fischer gestellt. Das bestätigte das Wirtschaftsministerium der GamesWirtschaft.

Mit Blick auf die "inhaltlichen Synergien" erscheine dem Ministerium die Zusammenführung sinnvoll. So hätten die bisher getrennten Referate auch zuvor schon eng zusammengearbeitet. Dennoch ein Rückfall in "vergessen geglaubte Zeiten", wie es Felix Falk - Geschäftsführer des deutschen Branchen-Verbands game e.V. - in einer Mitteilung kommentierte. Ein eigenständiges Referat sei notwendig, "da es wichtig ist, die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Branche zu adressieren. Games als dem größten und dynamischsten Medien- und Kulturbereich dies wieder zu verwehren, ist ein verheerendes Signal".

Deutscher Kulturrat fordert Klarheit für kommende Legislaturperiode

Auch aus dem deutschen Kulturrat ist Kritik zu vernehmen. Sein Geschäftsführer Olaf Zimmermann betonte in einer Mitteilung, dass in der Games-Wirtschaft "große Wachstumspotenziale liegen". Entsprechend verwunderlich sei die Entscheidung, das eigenständige Games-Referat aufzulösen. Er fordert: "In der nächsten Legislaturperiode muss endlich Klarheit geschaffen werden, wo die Zuständigkeit für die Games-Förderung liegt - im Wirtschaftsministerium oder bei der Kulturstaatsministerin. Doch jetzt geht es zuerst darum, die zugesagten Förderungen an die Branche endlich zu vergeben und die politische Bedeutung der Games nicht auch noch abzusenken."

Seit Monaten liege ein Förderpaket von 100 Millionen Euro brach, das die Kulturstaatsministerin Claudia Roth in den Jahren 2024, 2025 und 2026 an Entwickler von Videospielen auszahlen soll. Für die laufende Saison sei entsprechend ein Budget von 33,3 Millionen eingeplant, nach wie vor ist aber völlig unklar, wann das Geld überwiesen werde. Auch dahingehend fordere Falk eine rückkehrende Eigenständigkeit.

Schließlich stünden "zu viele Aufgaben an, die mit Hochdruck bearbeitet werden müssten". Zusätzlich zur Auszahlung der 33 Millionen Euro ging es auch um "die Umsetzung einer steuerlichen Förderung und die langfristig wettbewerbsfähige Aufstellung aller Maßnahmen der deutschen Games-Politik". All dies schaffe "man nicht im Rückwärtsgang".