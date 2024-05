Rückenwind für die Aufstiegsspiele: Stendel bleibt Hannovers U-23-Trainer

Wenige Tage vor den Aufstiegsspielen zur 3. Liga hat Hannover 96 den Vertrag mit U-23-Trainer Daniel Stendel langfristig verlängert. Schon jetzt ist klar, dass das alles entscheidende Rückspiel gegen die Würzburger Kickers vor großer Kulisse stattfinden wird.

Daniel Stendel und Hannover 96 haben offenbar noch eine ganze Menge vor. Am Mittwoch wurde publik, dass der 50-Jährige seinen Vertrag als Trainer der U 23 verlängert hat und zwar gleich bis 2027. Sportdirektor Marcus Mann begründet den Vertrauensbeweis in einer Meldung folgendermaßen: "In den vergangenen beiden Jahren hat er hervorragende Arbeit geleistet. Ihm ist es gelungen, eine homogene und außerordentlich erfolgreiche Mannschaft zu formen und gleichzeitig Spieler individuell weiterzuentwickeln, sodass sie für den Schritt in den Profifußball bereit sind."

In Kürze, konkret am 29. Mai und 2. Juni, kann der sechsmalige Bundesliga-Trainer mit seiner Truppe Großes erreichen: In den beiden Aufstiegsspielen gegen die Würzburger Kickers geht es um das letzte noch offene Ticket für die 3. Liga der kommenden Saison. Ein Highlight, nicht zuletzt aufgrund der großen Kulisse, die beim entscheidenden Rückspiel in der Heinz von Heiden Arena erwartet wird: Laut 96 sind bereits jetzt über 12.000 Tickets verkauft. "Das wird für die Jungs und uns alle ein richtiges Highlight", betont Stendel deshalb und blickt gleichzeitig auf sein generelles Wirken für Hannovers Reserve: "Mit den vergangenen beiden Jahren bin ich sehr zufrieden. Ich komme jeden Tag gerne in die Akademie und freue mich, dass die Zusammenarbeit fortgesetzt wird. Ich habe nach wie vor große Lust, die Entwicklung der Akademie mitzugestalten."

Hier kommt noch mal Sportdirektor Mann ins Spiel, der keinen Zweifel daran lässt, wie wichtig dem Verein die zweite Mannschaft ist: "Während andere Klubs ihre U 23 abgemeldet haben, haben wir ganz bewusst darauf gesetzt, weil wir darüber Talente, die vielleicht nicht mit 17 oder 18 den Sprung zu den Profis schaffen, innerhalb unserer Akademie an den Herrenfußball heranführen können."