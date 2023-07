Rückennummer mit großer Vergangenheit: FC Bayern macht Kim-Verpflichtung offiziell

Der FC Bayern München hat in der Abwehr nachgerüstet und die Verpflichtung von Min-Jae Kim (26) offiziell gemacht. Mit seiner Rückennummer tritt der Neuzugang in große Fußstapfen.

Der beste Verteidiger der abgelaufenen Serie-A-Saison - dazu wurde er gewählt - steht nun auch offiziell beim FC Bayern München unter Vertrag: Am frühen Dienstagabend gab der deutsche Rekordmeister die Verpflichtung von Min-Jae Kim bekannt. Der 26 Jahre alte Südkoreaner kommt vom italienischen Meister SSC Neapel und hat ein bis zum 30. Juni 2028 gültiges Arbeitspapier unterschrieben.

Wie Breitner oder Lucio

Kim wird in München die Rückennummer 3 tragen, womit er beim FCB in große defensive Fußstapfen tritt. Vereinslegenden wie Paul Breitner, Bixente Lizarazu oder Lucio haben diese Nummer bereits ihr Eigen genannt. Zuletzt zierte sie den Rücken des inzwischen gen Nottingham abgewanderten Omar Richards.

Im Bayern-Kader füllt Kim die Lücke, die sich durch den Abgang von Lucas Hernandez zu Paris St. Germain aufgetan hat. Das ist dem FCB, der eine Vertragsklausel in dieser Höhe nutzen konnte, rund 50 Millionen Euro wert - Bayerns erster großer Transfer in diesem Sommer, der sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet hatte.

"Min-Jae Kim beeindruckt mit seiner physischen Präsenz genauso wie mit seiner Mentalität und Schnelligkeit. Wir freuen uns, dass er sofort voll in die Vorbereitung einsteigen kann und sind überzeugt, dass er mit seiner Spielweise auch unsere Fans begeistern wird", lässt sich Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen in der offiziellen Vereinsmitteilung zitieren.

Für Kim ist sein neuer Arbeitgeber "der Traum eines jeden Fußballers. Ich freue mich sehr auf alles, was mich in München erwartet." Der 1,90 Meter große Hüne betrachte den Wechsel als "Neuanfang, ich werde mich hier weiterentwickeln. In den Gesprächen mit dem Verein wurde mir von Anfang an klar gezeigt, wie groß das Interesse an mir ist. Mein erstes Ziel ist es, viele Spiele zu machen. Darüber hinaus möchte ich so viele Titel wie möglich gewinnen."